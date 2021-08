Presek slikarskega dogajanja

Ob sprehajališču v Portorožu stoji velika galerija Monfort, nekdanje skladišče soli, v kateri je Andrej Medved, nekdanji kustos Obalnih galerij, postavil razstavo 13 »vročih« slikark in slikarjev po njegovem izboru. Razstava se navezuje na njegovo predhodno, z istim imenom postavljeno v galeriji v Novi Gorici, kot tudi na izbor aktualnih slikarjev po mnenju Martine Vovk v Moderni galeriji izpred treh let. Medved je na zadnjo razstavo uvrstil nekaj novih imen in za razliko od Moderne galerije ni želel sestaviti generacijsko močne produkcije, ampak različno stare umetnike, ki jih druži kakovost izdelave in vizije.