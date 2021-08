Cesta poteka po Triglavskem narodnem parku (TNP), zato je treba uporabiti materiale, ki so skladni z značilnostmi kulturne dediščine in so značilni za narodni park. Kot poglavitni razlog za izvedbo protiprašne zaščite vozišča so navedli preprečitev emisije prašnih delcev zaradi vpliva prometa v naravno okolje parka. Zdaj je vozišče ceste večinoma makadamsko, cesta je asfaltirana le na treh krajših odsekih. Na večjem delu je vozišče dotrajano, z vidnimi poškodbami in zato potrebno obnove, obenem pa je treba urediti tudi odvodnjavanje.

Po asfaltiranju naj bi glede na pridobljeno naravovarstveno soglasje uredili tudi celovit prometni režim, ki bi omogočil dostop v dolino toliko vozilom, kolikor jih parkirna mesta na koncu doline dopuščajo, podobno kot je to zaradi varnosti urejeno na Mangartski cesti. Vendar pogovori med ministrstvom za infrastrukturo, ministrstvom za okolje in prostor, javnim zavodom TNP in kranjskogorsko občino o prometnem režimu še potekajo.