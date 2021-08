Onkraj Atlantika so vlagatelji v preteklem tednu pozorno spremljali poročilo ministrstva za delo. Ameriški delodajalci so junija ustvarili 943.000 novih delovnih mest, kar je bilo precej nad pričakovanji (870.000), hkrati pa predstavlja tudi najvišji pospešek vse od lanskega poletja, ko so bile sproščene stroge omejitve zaprtja gospodarstva.

Tudi stopnja brezposelnosti se je posledično znižala za 0,5-odstotne točke na 5,4 odstotka, kar predstavlja najnižjo raven vse od začetka pandemije. Razmere na trgu dela, ki se sicer še vedno spopada z izzivi zaposlovanja, so tako na eni strani okrepile optimizem vlagateljev, saj kažejo, da je ponovna rast gospodarske aktivnosti od začetka leta sprožila porast povpraševanja po delovni sili, zlasti v delovno intenzivnih panogah na drugi pa spodbudile govorice, da bi lahko ameriški FED še letos začel z zategovanjem denarne politike.

Spodbudno so na borzne trge v prejšnjem tednu vplivale tudi objave glede dejavnosti v predelovalni industriji, ki se je po podatkih inštituta ISM, ob okrevanju po pandemiji, meseca julija še naprej okrepila, povečanje tovarniških naročil pa je junija zabeležilo 1,5-odstotni mesečni porast. Za največje presenečenje je poskrbela objava v storitveni dejavnosti, ki se je julija povzpela na najvišjo raven v zgodovini indeksa (64,1).

Brez spremembe denarne politike Britanska centralna banka BoE se prejšnji teden ni odločila za spremembo denarne politike - ključna obrestna mera tako ostaja na rekordno nizki, 0,1-odstotni ravni. Med vlagatelji pa je bolj odmevala njena napoved, da bo inflacija, na račun rasti cen energije in drugega blaga, še naprej naraščala, kar pa zvišuje potrebe po sicer skromnem zaostrovanju denarne politike v prihodnjih letih. Ob odsotnosti ostalih novic je bila na stari celini v ospredju še objava podatkov o obsegu industrijske proizvodnje v Nemčiji. Po podatkih nemškega statističnega urada je nemška industrija junija na mesečni ravni zabeležila 1,3-odstotni upad, predvsem na račun pomanjkanja zalog in surovin. Tudi japonski delniški trg je v preteklem tednu, predvsem na račun objavljenih pozitivnih rezultatih o zaslužkih podjetij, pridobil na vrednosti. Rast borznega trga je nekoliko omejilo poslabšanje virusne slike in novih okužb, saj je število dnevnih primerov v Tokiu prvič preseglo 5000. Slednje pa vpliva predvsem na storitveni sektor. Ta je namreč julija že tretji mesec zapored, zaradi omejitev sprejetih za preprečevanje širitve virusa, beležil krčenje. Proizvodni sektor pa je na drugi strani naznanil izboljšanje na račun hitrejše širitve proizvodnje in novih naročil. Rast obsega kitajskega izvoza je v juliju ostala na visoki ravni, čeprav je izgubil nekaj zagona. Analitiki opažajo oživitev pristaniške dejavnosti, a obenem opozarjajo, da bi lahko rast kitajske zunanje trgovine ogrozila trenutna širitev delta različice koronavirusa.