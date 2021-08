Na verjetno najbolj posebnih olimpijskih igrah doslej, ki so jih krojili protikoronski ukrepi, so slovenski športniki v deželi vzhajajočega sonca spisali novo poglavje uspešne slovenske športne zgodovine, saj se lahko pohvalijo z največjo bero osvojenih zlatih kolajn v zgodovini samostojne države.

Poleg Garnbretove in Savška je bil zlat še Primož Roglič, bron pa je osvojil kolesar Tadej Pogačar. V Tokio je sicer odpotovalo 54 športnikov, a poleg dobitnikov medalj po vrnitvi v domovino gotovo najbolj izstopa košarkarska ekipa, ki se je prebila v polfinale in osvojila četrto mesto. Košarkarji ter Roglič in Pogačar se sprejema niso udeležili zaradi drugih obveznosti, so pa kolesarji navijače pozdravili in se jim za podporo zahvalili prek video nagovora.

Garnbretova je na oder prišla dvakrat, prvič v družbi ljubljanskega župana Zorana Jankovića, in sicer zaradi posebne obljube izpred dveh let. Takrat je namreč koroški plezalki obljubil plezalni center, če v Tokiu osvoji zlato kolajno. "Jaz sem svoje naredila," je dejala zlata olimpijka, Janković pa je nato obljubil, da bo do leta 2023 v Ljubljani zgrajen plezalni center.

Slovenski olimpijci so bili toplega sprejema deležni že ob prihodu domov na letališču Jožeta Pučnika in v domačem okolju, danes pa so jih navijači v velikem številu bučno sprejeli v Ljubljani. Zlati Savšek se je Sloveniji tudi zahvalil za navijanje, "ki se ga je čutilo do Tokia". Spomnil se je tudi svoje zmagovalne vožnje. "Ko sem prišel čez cilj, sem pričakoval, da bo to medalja, na koncu se je izkazalo, da je to bila zlata vožnja. Res vrhunska predstava, vesel sem, da sem del te uspešne olimpijske zgodbe," je še dejal.

Športni navdušenci vseh starosti pa so danes najboljše med slovenskimi športniki pozdravili z gromkim aplavzom in vzkliki, manjkale niso niti raglje in slovenske zastave.

Navijači so z navdušenjem spremljali tekmovanja, motila jih ni niti velika časovna razlika in zgodnje jutranje ure slovenskih nastopov. Kot so še povedali v izjavah za STA, takih uspehov Slovencev, nad katerimi so navdušeni, niso pričakovali.

Zbrane sta pozdravila tudi vodja slovenske olimpijske delegacije v Tokiu Miro Cerar in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. Za plesno in glasbeno podlago na sprejemu pa sta poskrbela Peter Lovšin in Magnifico.

Še pred sprejemom v Ljubljani sta del olimpijske reprezentance na Brdu pri Kranju pozdravila predsednik republike Borut Pahor, ki je prek video nagovora pozdravil tudi zbrane na Kongresnem trgu, in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.