Koronakriza je vso industrijo malce ustavila, a še naprej se ne da znebiti občutka, da je, kar zadeva filme in televizijske serije, že nekaj let domala vse v znamenju tistih, v katerih nastopajo kakšni zombiji, animirani junaki, ki že dolgo niso namenjeni le najmlajšim, ali pa, in to še najpogosteje, superjunaki vseh vrst. Iz enega ali drugega vesolja, pri čemer mislimo na znamko, ki določene superheroje, ki sicer izvirajo iz stripov (Marvel, DC), trži. Tako ni čudno, da prav te superjunake številni ljubitelji običajnih filmov upravičeno krivimo, da v zadnjih letih res dobrih klasičnih vse bolj primanjkuje. Ko tako pred časom izvemo, da bo zadnja, šesta sezona izjemne televizijske serije Better Call Saul na ogled šele prihodnje leto, saj da je produkcijski urnik televizije AMC polno zaseden s snemanji serij iz franšize Živi mrtveci, in to kar tremi (kot da ena ne bi bila dovolj), je jasno, da drugega kot jeze ne moremo občutiti.

S težavo jih je našel več Eno je jasno. Ko se bo Jimmy McGill oziroma Saul Goodman, ki ga v omenjeni seriji upodablja izjemni Bob Odenkirk (potem ko se je na snemanju pred dnevi zgrudil, naj bi si že kmalu povsem opomogel), enkrat le vrnil in z njim vsi glavni junaki serije, ki so še živi, bo to storil brez ene svojih najbolj prepoznavnih reči skozi domala vseh pet dosedanjih sezon – brez svojega legendarnega avtomobila suzukija esteema. Štirikolesnik letnik 1998 bledo rumene barve z značilnimi rdečimi zadnjimi levimi bočnimi vrati se je namreč poslovil v osmem delu pete sezone, ko ga Saul Goodman in Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) porineta v prepad. Čeprav smo pred časom podobno ugotavljali tudi za pontiaca azteka, ki ga je vozil Walter White (Bryan Cranston) v seriji Kriva pota (Breaking Bad), iz katere je Better Call Saul ne nazadnje tudi izšel (gre za tako imenovani spin-off omenjene serije), je suzuki esteem verjetno še bolj pisan na kožo liku Saula Goodmana kot aztec liku Walterja Whita. Še več, mnogi kritiki so izrazili mnenje, da v zgodovini filmov in serij še ni bilo avtomobila, ki bi bolje ustrezal karakterju lastnika kot prav suzuki esteem Goodmanu – niti aston martin DB5 James Bondu! Kar le dokazuje, koliko energije sta v vsako podrobnost vložila kreatorja serije Vince Gilligan in Peter Gould, veliko pa pove tudi izjava vodje transporta pri seriji Dennisa Millikena. »V svoji 40-letni karieri še nisem imel toliko težav pri iskanju več enakih avtomobilov.«