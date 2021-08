#intervju Tilen Lebar, saksofonist in skladatelj, pred izvedbo peturne skladbe: Vabilo k izstopu iz cone udobja

Tam, kjer domuje le še Cirkulacija 2 in vztraja ključavničar Belič, torej v podhodu Ajdovščina v Ljubljani, bo 12. avgusta skupinica glasbenikov izvedla LIMEN, zvočni in glasbeni celovečerec skladatelja Tilna Lebarja. Njegova najobsežnejša skladba doslej bo trajala od 17. do 22. ure, skupaj torej pet ur. Lebar je nedavno končal magistrski študij kompozicije na kraljevem konservatoriju v Haagu, na Nizozemskem bo ustvarjal naprej. Pred tem je na ljubljanski akademiji za glasbo diplomiral iz saksofona ter se vmes neformalno izobraževal iz kompozicije pri Urošu Rojku in Luki Juhartu.