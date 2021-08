Kovidni ukrepi so organizatorjem delavnice in festivala Jazzinty letos nekoliko zmešali štrene, vendar spet ne toliko, da festivala ne bi mogli pripraviti. »Če smo imeli v preteklih letih udeležence iz 25 držav, jih imamo letos iz desetih. Udeležencev je 50, od tega tretjina tujcev, kar je glede na razmere zelo spodbudna številka,« pravi programski vodja Jazzintyja Domen Bohte.

Letos v ospredju mladi slovenski jazz vokalisti

Delavnica Jazzinty, ki bo od 16. do 21. avgusta, je intenzivno enotedensko glasbeno izobraževanje, odprto za vse, ki jih zanimata improvizacija in jazz, ne glede na inštrument ali predznanje. Spremlja jo popoldansko in večerno koncertno dogajanje na različnih lokacijah Novega mesta. Obeta se šest festivalskih večerov z desetimi koncerti mladih slovenskih vokalistov. »Osrednja letošnja nit celotnega festivala so namreč mladi slovenski glasbeniki, večinoma udeleženci preteklih delavnic in festivala Jazzinty, ki so ali pa bodo v kratkem izdali samostojni album ter v svoje projekte vključujejo vokalni izraz ali liriko, ki odraža duha časa, v katerem smo se znašli,« dodaja Bohte.

Ena letošnjih novosti je program umetnikov v rezidenci, kamor produkcija Jazzinty pripelje svetovno znanega glasbenika in pedagoga za dva dni na delavnico, odigra pa tudi koncert. Letos v rezidenco prihaja avstrijski kitarist Wolfgang Muthspiel, ki bo tudi odprl letošnji festival. Bohte med novostmi izpostavlja tudi predavanja, ki bodo letos odprta za javnost. Temu primerno bodo prilagojene tudi tematike predavanj, tako napoveduje širše glasbene koncepte, zanimive ne le za jazz glasbenike, ampak za glasbenike in javnost nasploh. Med drugim bodo govorili o glasbenih pravicah, glasbeni dediščini, uporabi tehnologije v glasbi in podobno.