Nogometaši Domžal bodo prvi med tremi slovenskimi klubi začeli nov evropski teden. Ker stadion ob Kamniški Bistrici ne izpolnjuje zahtev Uefe, bodo drevi ob 20. uri v Stožicah v Ljubljani odigrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo z norveškim Rosenborgom, ki si je že na prvi tekmi v Trondheimu z zmago s 6:1 priigral neulovljivo prednost. Preostala slovenska predstavnika bosta na delu v četrtek. Mura bo ob 19. uri v Vilni v Litvi začela tekmo z Žalgirisom v kvalifikacijah za evropsko ligo (prva tekma 0:0), Olimpija pa ob 20. uri v Ljubljani dvoboj s portugalsko Santa Claro v kvalifikacijah za konferenčno ligo (prva tekma 2:0 za moštvo z Azorov).

Rosenborg stavi na hitrost in agresivnost

Domžalčani so izpolnili osnovni cilj, da v Evropi odigrajo vsaj šest tekem. V tretjem krogu so naleteli na premočan Rosenborg, ki je za razred ali dva boljši od Domžalčanov in je pokazal, kakšno kakovost morajo doseči slovenski klubi, da bodo spadali v srednji evropski kakovostni razred.

»Rosenborg nas je na prvi tekmi glede izida povozil, v igri pa smo tudi mi imeli svoje priložnosti, a pri sedmih, osmih strelih nismo bili dovolj kakovostni. Tekma bo priložnost za mlade igralce, da spoznajo takšen rang tekmovanja. Obenem bo tekma vodilo in priprava za preizkušnje, ki nas čakajo skozi celotno sezono v prvenstvu in pokalu,« je napoved trenerja Domžal Dejana Djuranovića.

Taktični načrt je, da bodo v obrambi bolje zaprli boke kot v Trondheimu, kjer so jim tekmeci povzročali največ težav in bili izjemno učinkoviti v zaključkih akcij, saj so tri gole dosegli iz prvih treh strelov na gol. Rosenborg je na prvi tekmi Domžale najbolj prekašal v agresivnosti in hitrosti. »Na prvi tekmi smo se malo zaleteli in skušali z visokim pritiskom ter tako tekmecu dali veliko prostora. Tokrat se moramo postaviti malo bolj nazaj in biti kompaktni, da ne bodo imeli preveč prostora. Rosenborg je kakovosten in boljši od nas, vendar izid 6:1 je previsok. Od Evrope se bomo skušali posloviti z lepo predstavo in pristopom, kot da je bil izid na prvi tekmi 0:0. Potem ko je bilo nekatere igralce na prvi tekmi malo strah, jim bo zdaj lažje in bodo prikazali boljšo igro,« razmišlja 35-letni kapetan Senijad Ibričić, ki je med dolžniki s prve tekme.