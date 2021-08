Platini je bil takrat predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), ki jo odtlej vodi Slovenec Aleksander Čeferin.

»Danes zjutraj je Blatter prispel v pisarno zveznega tožilstva v Zürichu, je Blatterjev predstavnik za stike z javnostmi Thomas Renggli potrdil francoski agenciji AFP.

Zadnje zaslišanje v aferi je bilo zaradi slabega zdravja Blatterja preloženo na avgust. Tudi zato bo imelo tožilstvo danes na voljo le 90 minut. Lahko pa bo, po potrebi, zaslišanja nadaljevalo ves teden.

Blatter je marca okreval v zasebni kliniki, potem ko je bil dva meseca v bolnišnici. Konec lanskega leta je moral na manjšo rutinsko operacijo, a se je pri posegu zapletlo. Šele konec januarja mu je šlo počasi spet bolje.

Švicar je bil predsednik Fife vse do jeseni 2015, ko ga je suspendirala etična komisija Fife in mu kasneje za osem let prepovedala delovati v nogometu. V ozadju je ravno izplačilo dveh milijonov frankov Platiniju, ki ga je na čelu krovne zveze nato zamenjal Čeferin.

Z izplačilom iz leta 2011, Platini je vselej trdil, da je šlo za plačilo svetovanja, se še vedno ukvarja švicarsko pravosodje. Iz tega obdobja so tudi številne druge menjave in afere v mednarodnem nogometu, v katere pa Blatter ni vpleten, čeprav mu nekateri kritiki očitajo, da bi se na številne nepravilnosti lahko odzval.