Število upravičencev za otroške dodatke se v zadnjih štirih letih povečuje

Z novelo zakona, ki jo je pripravilo ministrstvo za delo, bi se v praksi povečalo število upravičencev do otroških dodatkov, subvencij vrtca, brezplačnih malic in kosil ter državnih štipendij. Tisti, ki so do njih upravičeni že zdaj, pa bi prejemali višje zneske. Na ministrstvu so tudi prepričani, da bi ločitev družinske in socialne politike prinesla le pozitivne učinke.