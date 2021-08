Sežanski stadion velja za zahtevno prizorišče tekem v prvi ligi. Čeprav je Olimpija na Krasu že zaostajala, je po preobratu vknjižila nove tri točke in se pomaknila pod vrh lestvice. Na prvo mesto se je vrnil Maribor, ki je Radomljam prizadejal prvi poraz v sezoni. Državni prvak Mura ostaja brez zmage tudi po gostovanju v Kidričevem, kjer je Aluminij iztržil remi 1:1. Junak večernega obračuna pod reflektorji je bil domači vratar Janžekovič.

Olimpija ni dolgo čakala na izenačenje. V glavni vlogi se je znova znašel Crnomarković, ki je po podaji iz kota z glavo ukanil Koprivca. Odločitev o zmagovalcu je padla po uri igre, ko je nekdanji igralec Tabora Aldair poslal oster predložek pred domača vrata. Ker se žoge na poti med številnimi nogami nihče ni dotaknil, je končala v mreži. »To je izredno pomembna zmaga po težkem gostovanju na Portugalskem. Bili smo utrujeni, a smo si ustvarili veliko priložnosti. V prvem polčasu bi moral zadeti z enajstih metrov,« je v kamero Šport TV dejal kapetan Olimpije Timi Max Elšnik . Sežanski trener Igor Božič je pristavil: »V prvem polčasu smo bili dolžniki, saj na igrišču ni bilo prave energije. V garderobi smo se dogovorili, da bomo v nadaljevanju zaigrali bolj ofenzivno. Po hitrem golu smo se preveč povlekli v obrambo in bili kaznovani. Na splošno sem zadovoljen z odnosom in željo igralcev.«

Olimpija je v Sežani prejela dozo samozavesti po klavrni mednarodni tekmi na Azorih, kjer ni sprožila niti enega strela proti vratom Santa Clare. Ljubljančani so bili proti Taboru nagrajeni za napadalen pristop in vztrajnost, potem ko so se na začetku drugega polčasa znašli v zaostanku. Sežanci so na domačem igrišču v prvih 45 minutah pokazali zelo malo vsebine, Olimpija pa je zapravila enajstmetrovko, ko je vratar Koprivec s parado ubranil strel Elšnika. Tabor je bil v nadaljevanju ambicioznejši in Crnomarković, zadnja okrepitev zeleno-belih, je žogo poslal v lastno mrežo po projektilu Stančiča.

Maribor strl odpor Radomelj

Po remijih z Bravom in Olimpijo ter zmagi v Kidričevem je Maribor prizadejal prvi poraz novincem v ligi iz Radomelj. Vijolični so se tako pobrali po zdrsu v Stožicah, potem ko so se morali krepko potruditi za tretjo prvenstveno zmago v sezoni. Obračun v Domžalah je bil odprt do zadnjih minut, čeprav je po pol ure kazalo, da bo Maribor suvereno opravil z Radomljami. Najprej je z enajstmetrovke zadel Vrhovec, nato je vodstvo povišal Sirk. Radomlje so imele po zaostanku z 0:2 veliko priložnost, a je Šugić stresel vratnico. Gol priključka je domačim uspel v drugem polčasu, ko se je med strelce vpisal Varga, nato pa je mariborska obramba zdržala vse nalete domačih do konca tekme.

»Tekma po pričakovanjih. Ob zgoščeni obrambi tekmeca smo imeli pobudo in učinkovit prvi polčas. Ob uspešnem zaključku kakšne obetavne akcije bi zadevo lahko povsem umirili, a nam v nadaljevanju ni steklo, kot smo si želeli. Znova smo dobili zadetek iz prekinitve, kar je gostiteljem dalo upanje. Raje bi videl, da bi tekmo odločili prej, a osnovni cilj je uresničen. Utopično je pričakovati, da bi bile vse zadeve že v tako zgodnji fazi sezone na svojem mestu. Točkovna bera je doslej zadovoljiva,« je komentiral mariborski trener Simon Rožman, ki se je z vijoličnimi razveselil vrnitve na prvo mesto. Drugouvrščeni Koper ima z dvema točkama manj tekmo zaostanka, saj je bil obračun z Domžalami (jutri igrajo evropsko tekmo z Rosenborgom v Stožicah) preložen. V petek je Bravo proti Celju z igralcem manj uprizoril preobrat po zaostanku enega gola in vpisal prvo zmago v sezoni.