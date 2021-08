Tretji zaporedni finale, druga zaporedna lovorika – to je izkupiček brazilske moške nogometne reprezentance na zadnjih treh olimpijskih igrah. Do zmage v Tokiu so Brazilci prišli po zmagi proti Španiji po podaljšku (2:1), drugo zaporedno zlato pa je tudi njihovo drugo nasploh. Z njim se je Brazilija na večni lestvici zmagovalcev izenačila z Argentino, Sovjetsko zvezo in Urugvajem, po tri imata Madžarska in Velika Britanija, imajo pa karioke največ vseh kolajn – 7 (še tri srebrne in bronasti).

Napet finale, v katerem je najboljši strelec turnirja Richarlison (5 golov) v prvem polčasu zapravil enajstmetrovko, je odločil rezervist Malcom, ki je v igro vstopil šele na začetku prvega podaljška, močno poživil igro Brazilcev, zadel pa v 108. minuti. V rednem delu je bila v zaključku bližje zmagi sicer Španija, ki je po izenačenju na 1:1 še dvakrat zatresla prečko, a se naposled morala zadovoljiti s tretjim olimpijskim srebrom (imajo še eno zlato). Dodajmo, da so na teh igrah v nasprotju s prejšnjimi, na katerih je bila starostna omejitev za nogometaše 23 let, ob katerih so lahko zaigrali še po trije starejši, zaradi preložitve za eno leto lahko igrale reprezentance do 24 let (in trije starejši), nemara prvo zgodbo turnirja pa je spisal brazilski kapetan Dani Alves, ki je pri 38 letih osvojil že svojo 43. lovoriko; bodisi klubsko bodisi reprezentančno. S tem se je še utrdil na mestu najtrofejnejšega nogometaša v zgodovini, Lionel Messi na drugem mestu ima 38 lovorik, Alvesov rojak Maxwell pa tako kot Španec Andres Iniesta na tretjem mestu 37. »To ni pomembno. Važno je, da sem pomagal tem fantom dosanjati sanje. Domov se vračamo z lovoriko, ki jo poklanjamo našemu ljudstvu,« je povedal Alves.

Bron je v moški konkurenci po zmagi s 3:1 nad Japonsko osvojila Mehika, dramatičen pa je bil tudi zaključek ženskega turnirja. Izid med Kanado in Švedsko je bil po rednem delu in podaljšku 1:1, po živčnem in slabem izvajanju enajstmetrovk (oboje skupaj so jih od 12 zgrešile kar sedem), pa so se naslova veselile Kanadčanke (3:2). Bronasto kolajno so po zmagi s 4:3 proti Avstraliji osvojile ZDA.