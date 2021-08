Zanj bodo skrbeli mladi iz zavoda Za vas živim in prebivalci mestnih četrti Gaberje in Hudinja, ki živijo v neposredni bližini. Vrt že daje prve pridelke.

»Osnovni namen skupnostnega vrta je, da lahko vsak iz njega kaj vzame, če vanj tudi kaj prinese za druge. Vsi okoliški prebivalci so vabljeni, da pomagajo skrbeti zanj. Vrt ima številne pozitivne učinke, vanj se lahko pridejo ljudje pomirit, iskat pristen stik z zemljo, krepit prijateljstva in prispevat k samooskrbi okolja, v katerem bivajo,« je ob odprtju povedala vodja programa projektno učenje mladih (PUM-O) Veronika Bezgovšek.

Vrt stoji že od pomladi, mladi pa so pri njegovem urejanju pridobivali dragocene praktične izkušnje, so sporočili iz zavoda Za vas živim. »Dekleta smo žagala deske, fantje so pomagali pri montaži ograje. Nato smo uredili poti, zgradili povišane grede, jih napolnili z zemljo, zasadili sadike in izdelali oznake zanje. V vrtu je več kot 150 rastlin, vsak teden se v njem znajde še kakšna nova, pa ne vemo, kdo jo je zasadil,« je povedala ena od udeleženk programa PUM-O.

Zamisel o ureditvi skupnostnega vrta je podprla Mestna občina Celje in kot je ob odprtju dejal podžupan občine Vladimir Ljubek, je vesel, da so se prijavili na javni razpis občine, ter verjame, da so s pomočjo prejetih sredstev lažje uresničili projekt, s katerim se bodo še tesneje povezali z domačini. sta