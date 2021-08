Tik ob reki Dreti so plodna tla za revolucijo. Pa ne za tisto klasično iz zgodovinskih učbenikov, marveč za tisto, ki nasilje presega in je v svojem bistvu obstojnejša – umetnost, ki daje misliti. »Mladi, ki so udeleženci tega festivala, mi dajejo veliko upanja. Ne sprejemajo nečesa zgolj zato, ker je napisano v knjigi. Postavljajo veliko vprašanj, ki navdihujejo in spreminjajo, kako gledamo na svet. To ni gledališče odgovorov, ampak gledališče vprašanj,« razloži mentorica Birgit Fritz, ki se z gledališčem zatiranih ukvarja že 25 let, učila pa se je tudi od samega ustanovitelja, Brazilca Augusta Boala. Gre za gledališko metodo, s katero igralci naslavljajo družbene problematike in jih nato v različnih tehnikah uprizorijo. O Augustu Boalu, ki je bil zaradi svojega delovanja, kritičnega do vojaške diktature, leta 1971 izgnan iz Brazilije, pripoveduje, da je bil optimistična in karizmatična oseba. »Imel je dar, in ko te je pogledal, si imel res občutek, da si viden, da te jemlje resno in da lahko na tem svetu nekaj spremeniš. Ne vem, kako, a takšen je bil. Semena je polagal v srca ljudi.«

Najbolj priljubljena tehnika je forumsko gledališče, pri katerem odigrajo kratek prizor, nato pa gledalci sami posežejo v predstavo z lastnimi idejami o možnih rešitvah. »Pokažejo, kako bi se lahko drugače odzvali ali pa se soočili s situacijami zatiranja. Je neke vrste vaja za življenje,« pove programska vodja festivala Barbara Polajnar. Predstave nimajo dramaturga, režiserja ali scenarista. Ker je cilj tvorjenje in širjenje skupnosti, nastajajo v kolektivnem duhu, doda. »Obstajajo seveda različni načini delovanja metode. Tudi sam Boal je rekel, da to ni biblija, ampak je metoda, ki se spreminja glede na to, s kom in kako delaš. Dela pa se z ljudmi in za ljudi.«