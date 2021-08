Mednarodno uveljavljeni ulični umetnik je grafit na notranji fasadi tovarne naslikal leta 2016, da bi z njim podprl mnogoterost boja nekdanjih uporabnikov za to edinstveno avtonomno cono; tudi zato je v telesu pištole upodobil uporniške motive knjige, kitare, megafona in škarij, ki režejo bodečo žico. Če je bila januarja, ko je Mestna občina Ljubljana začela rušenje avtonomne tovarne Rog in z območja izselila njene dolgoletne uporabnike, prihodnost enega najbolj emblematičnih mestnih grafitov še nedoločena, je zdaj torej jasno, da ne bo ohranjen. Da na pročelju Roga ne bo ostal, so na mestni občini jasno povedali že pred meseci, na njegovem mestu namreč načrtujejo gradnjo novega prizidka nedavno ustanovljenega javnega zavoda Center Rog. So pa obljubili, da se bodo glede smiselnosti ohranitve grafita na drugi lokaciji posvetovali s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z grafitarsko umetnostjo. A 90.000 evrov, kolikor naj bi stala »selitev« grafita drugam, očitno na občini niso zmogli zbrati.