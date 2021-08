Vsaka nagrada je potrditev tega, kar delaš in v kar verjameš. Deluje motivacijsko in vnaša v nagrajeno okolje dodatno energijo. Nikoli je ne dojemam (in sprejemam) kot individualni dosežek, ampak vedno kot končni rezultat skupinske delovne dinamike. Zaposleni so naš kapital in vedno poudarjam, da brez dobre ekipe ne bi bilo rezultatov. Nagrade, tudi nagrada GZS, so torej zgolj posledica vsega, kar smo s sodelavci ustvarili skupaj. Je zmnožek pravilno zastavljene vizije in poslovnih odločitev, poguma, vztrajnosti, znanja, kreativnosti, uspešnosti pri uvajanju sprememb in še posebej naših skupnih vrednot ter strasti. V podjetju smo dan po slovesni prireditvi nekaj časa namenili tudi praznovanju. Zaposleni smo izjemno ponosni na to, kar ustvarjamo.

Naši produkti, ki so rešitev za turizem, omogočajo zasebnost in varnost v povezavi z naravo. Če kdaj, se zdaj še bolj izkazuje naša filozofija, da je bivanje v naravi dragocenost. Tudi pandemija, ki je sicer vse presenetila, nas ni ustavila. Kljub zaprtim mejam v prvem valu je naša proizvodnja delovala, čeprav to ni bilo enostavno. Izobraževanje, razvoj novih produktov s preusmeritvijo na nove trge in naša volja, da to naredimo – vse to je bilo ključno za pridobitev novih kupcev in naročil. Tako smo celo zaposlili 60 novih sodelavcev. Z naročili smo zapolnili sezono 2021, končali jo bomo na ravni minulega leta. Mislim, da je bilo na začetku odločilno, da nas ni zajela panika, ampak smo globoko vdihnili, sedli skupaj in začrtali poslovno pot v novih razmerah in se sproti tudi prilagajali. Vprašali smo se, kaj imamo, kaj znamo in kako lahko vse to v danih razmerah unovčimo. Prav v teh kriznih začetkih se je izkazalo, da je bila že pred leti naša odločitev za krepitev kompetenc zaposlenih in poglobljeno izobraževanje na različnih področjih prava odločitev. Tako smo se zdaj znali hitro in učinkovito odzvati na nastale razmere. Varnost postaja globalna vrednota tudi v turizmu. Naši izdelki so pri tem pomembni, saj se turisti, ki bivajo v mobilnih hišicah ali šotorih, lažje izognejo gneči in s tem tveganju morebitne okužbe. Živimo namreč v času, ko je distanca pomembna, namesto druženja pa razdruževanje. Naši produkti omogočajo dopustovanje z veliko manjšim tveganjem.

Res je. Z inovativnimi in visokokakovostnimi izdelki smo vodilni ponudnik v jugovzhodni Evropi. A naši cilji so večji. Širimo se tudi globalno. Naše delo so prepoznali celo v Združenih arabskih emiratih in na Kitajskem, kjer je že nekaj turističnih naselij opremljenih z našimi produkti, predvsem šotori, ki so zaradi transporta bolj primerni. Koronačas je že in bo še spremenil svet, čez noč je spremenil tudi naš trg. Hrvaški in italijanski kupci, ki so za nas do nedavna predstavljali največji delež prodaje, so zaradi slabe sezone močno zmanjšali naložbe. To je za nas pomenilo skoraj polovico manjšo prodajo. A smo jo nadomestili z novim razvojem in novimi trgi. Priložnost smo poiskali na celinskih in severnih trgih (Nizozemska, Belgija, Nemčija, Avstrija…), saj so turisti ostali doma in se je povpraševanje na teh trgih povečalo, s tem pa tudi zahteve po zasledovanju novih standardov gradnje, drugačnih tlorisnih rešitvah, dizajnu, materialih, izolaciji, energetiki. Močno se je zamenjala tudi struktura kupcev. Hotelske verige so zaradi negotovosti preložile investicije, tako imenovani tour operaterji pa so skoraj izginili s trga. Zdaj investirajo kampi, ki so vse bolj ekološko naravnani, želijo biti unikatni tako z nastanitvijo – torej dizajnom našega produkta in terase – kakor tudi s storitvijo, zgodbo in umestitvijo v prostor. Tu jim z našimi izkušnjami in povezovanjem z arhitekti in oblikovalci kreiramo celovito rešitev.

Investiramo v ljudi, procese in prostorske zmogljivosti. Največ vlagamo v razvoj in razvojne projekte. V zadnjih štirih letih smo veliko vlagali tudi v zagotovitev zmogljivosti za prihodnji razvoj podjetja in pridobili novih 25 hektarov zemlje, tako da smo zaokrožili kompleks s skupaj 32 hektari. Velik del zemljišč smo uredili za parkirišča za končne proizvode in razširili proizvodne ter skladiščne zmogljivosti. Po sedemletni več kot dvomestni povprečni letni rasti so naše zmogljivosti postale premajhne, zato smo že pripravili idejni projekt povečanja proizvodnih kapacitet in gradnje poslovnih prostorov.

V zadnjem letu smo poleg produktov, ki so prilagojeni za celinsko podnebje, razvili tudi produkt, s katerim smo odgovorili prav na koronačas. Razvili smo home garden office – vrtno pisarno, ki je rezultat našega znanja in izkušenj. Gre za nov poslovni model. Ne zaseda naših proizvodnih zmogljivosti, saj kupcem pošljemo sestavne elemente, narejene po naših načrtih pri dobaviteljih, ki jih pri kupcih na kraju samem sestavi naš partner v nekaj urah. Trg jih je zelo lepo sprejel. Razvili smo tudi modularne enote, prilagojene za prevoz s kamioni brez posebnih dovoljenj ali ladijskimi zabojniki. Gre torej za enote, ki jih lahko v poljubnem številu združujete v večjo enoto.

V Adrii Domu nimamo serijskih naročil, ampak vse mobilne hiše in šotore izdelamo po naročilu posameznega kupca. V prihodnje bomo izboljševali in krepili nove projekte, produkte in rešitve, ki nam omogočajo napredek in razvoj, našim kupcem kreiranje dodane vrednosti, uporabnikom pa funkcionalni in estetski dizajn, da se bodo počutili pristne, sprejete. Nadaljevali bomo kreiranje unikatnih rešitev z uporabo naravnih materialov, se prilagajali podnebnim zahtevam, v mislih pa imeli tudi širitev na oddaljene trge, kar za nas pomeni poseben tehnološki izziv v prefabricirani modularni gradnji.

Sedem je pravljično število in v tem obdobju je bilo res pravljično veliko uspehov v našem podjetju. Za vsakim uspehom pa se skrivajo številni izzivi, ki jih skupaj s sodelavci rešujemo. Prepričana sem, da je človekov osebni in poslovni uspeh največkrat rezultat tega, da si ob pravem trenutku na pravem mestu in da prepoznaš potencial ter imaš dovolj motivacije in poguma. Ves čas je treba razvijati intuicijo, se povezovati, učiti, raziskovati, potovati vase… Vzajemno spoštovanje, ljubezen v najširšem smislu, pogum in hvaležnost so ključi prebujanja in razvoja. Želim si poglabljati svojo intuitivno inteligenco in še naprej opravljati delo, ki me veseli. Vem, da bom tudi v prihodnje na pravem mestu, kjer koli že to bo.