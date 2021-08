Sedemindvajsetletnica iz Lepe Njive je bila evropska prvakinja že leta 2018, v letih 2016 in 2019 pa je bila podprvakinja. V Bike parku na Pohorju je bila najhitrejša že v soboto na treningu, danes pa je ob odsotnosti Francozinje Myriam Nicole in Britanke Tahnee Seagrave, ki nista startali, upravičila vlogo favoritinje na domači stezi.

Za njo je zaostala tudi svetovna prvakinja iz avstrijskega Leoganga, Švicarka Camille Balanche, ki je zasedla končno četrto mesto. Hrastnikova je bila sicer lani v Leogangu bronasta za prvo odličje na SP.

Druga slovenska predstavnica na domačem EP, Špela Horvat, je danes osvojila 11. mesto.

To je bila sicer že osma kolajna slovenskih tekmovalcev in tekmovalk v vseh starostnih kategorijah na evropskih prvenstvih s spustu, od tega šesta med člani in članicami. Od tega se je Hrastnikova podpisala pod štiri kolajne, preostali uvrstitvi na oder za zmagovalce pa imata Miran Vauh leta 2013, ko je bil tretji, in Jure Žabjek, ki je evropski prvak postal leta 2015.

Slavil Vergier, Berginc na 13. mestu

Naslove evropskih prvakov so danes v Mariboru podelili tudi v moški članski konkurenci. Pričakovano je s časom 2:56,67 slavil Francoz Loris Vergier pred rojakom Benoitom Coulangesom (+0,43) in tretjim Britancem Dannyjem Hartom (+1,95).

Od Slovencev je bil najboljši Luka Berginc, ki je za zmagovalcem na 13. mestu zaostal 7,57 sekunde, še enajst stotink več pa je zaostal Jure Žabjek na 14. mestu. Jan Cimperman je bil 40. (+16,68), Marko Niemiz 56. (+21,60), Žan Pirš 76. (+29,93) in Andreas Vidovič 89. (+37,22).

Med mlajšimi člani je bil najboljši Britanec Jordan Williams. Od slovenskih predstavnikov je najvišje posegel Mel Filipič na 27. mesto. Nace Kokelj je bil 32., Enej Podlipnik pa 33. Jana Žunca ni bilo na startu.

V moški konkurenci do 17 let je bil najboljši Francoz Hugo Marini, preizkušnjo do 15 let je prav tako dobil Francoz Max Alran, pri ženskah pa sta slavili Francozinja Lisa Bouladou (U17) in Avstrijka Rosa Zierl (U15). Med mlajšimi članicami je bila najboljša Bolgarka Izabela Jankova.

Naslednji konec tedna bo še evropsko prvenstvo v olimpijskem krosu v Novem Sadu v Srbiji.