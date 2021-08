Novi stari olimpijski maratonski prvak je pospešil po 30 km in za minuto in 20 sekund ugnal Nizozemca Abdija Nageeyeja, ki je osvojil srebro. Čas novega olimpijskega šampiona je znašal 2:08:38 ure. Nageeye (2:09:58) je v finalnem sprintu za zgolj dve sekundi ugnal Belgijca Bashirja Abdija (2:10:00). Brez kolajne je ostal Kenijec Lawrence Cherono, ki je zasedel četrto mesto.

Kipchoge je postal tretji maratonec v zgodovini modernega olimpizma, ki je ubranil olimpijski naslov, po Etiopijcu Abebeju Bikili (1960, 1964) ter tekaču iz Vzhodne Nemčije Waldemarju Cierpinskem, ki je zmagal na olimpijskih igrah v letih 1976 in 1980. Razmere so bile zahtevne, kljub zgodnjim jutranjim uram na severnem otoku Hokaido, in so jih zaznamoval visoka vlažnost zraka ter temperature nad 26 stopinj Celzija.

Kipchoge je osvojil četrto olimpijsko kolajno, v Atenah 2004 in Pekingu 2008 si je pritekel bron in srebro na razdalji 5000 metrov. Šestintridesetletni novi-stari šampion je olimpijski maraton osvojil z 80 sekunde prednosti pred drugouvrščenim, kar je največja zmagovita prednost po olimpijskih igrah leta 1972.

Ameriške košarkarice do devetega naslova

Košarkarice iz ZDA so devetič osvojile naslov olimpijskih prvakinj. V finalu letošnjih iger v Tokiu so v velikem finalu premagale Japonke z 90:75 (23:14, 50:39, 75:56). V tekmi za bronasto kolajno je Francija že v soboto ukanila Srbijo z 91:76 (19:23, 43:40, 67:56).

Američanke so sedmič zaporedoma in skupno devetič slavile na olimpijskih igrah. Pred letošnjim turnirjem v deželi vzhajajočega sonca so bile najboljše še v Atlanti 1996, Sydneyju 2000, Atenah 2004, Pekingu 2008, Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016, slavile so tudi v Los Angelesu 1984 in Seulu 1988. V Montrealu 1976 so osvojile odličje srebrnega, v Barceloni 1992 pa bronastega leska.

Japonke so osvojile svojo prvo kolajno na olimpijskih igrah, doslej najboljšo uvrstitev so dosegle v Montrealu 1976, ko so na olimpijskem turnirju končale na petem mestu. Leto pred tem so osvojile srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu v Kolumbiji, kar so bile do letošnjih olimpijskih iger njihove edine "stopničke" na velikih tekmovanjih.

Izbranke 51-letne ameriške selektorice Dawn Staley so takoj zagospodarile na parketu dvorane Saitama in gostiteljicam olimpijskega turnirja ušle za osem točk (10:2). V nadaljevanju so vseskozi imele tekmice na varni razdalji ter pridoma izkoriščale svojo telesno prevlado, prav tako pa na taktičnem in tehničnem področju.

Na današnji finalni tekmi je bila pri Američankah najbolj učinkovita Brittney Griner s 30 točkami. Izkazali sta se tudi A'ja Wilson z 19 točkami in sedmimi skoki ter Breanna Stewart, ki je dosegla po 14 točk in skokov. Pri Japonkah je bila najbolj učinkovita Maki Takada s 17, Nako Motohashi je prispevala 16 točk.