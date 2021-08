Zadnja pika: Konec tacanja

Ta vlada ima resen namen prekiniti s povampirjeno različico liberalizma, ki dopušča, da vsak počne stvari, kot se mu zdi primerno, dokler seveda to počne v zakonskih okvirjih. Najglasnejši zagovorniki debirokratizacije iz tedna v teden sprejemajo nove pravne akte, s katerimi podrobno določajo način preverjanja PCT-pravil in pravila obnašanja na cestah ter v gostinskih lokalih, zato ne čudi, da so pripravili tudi predpis o tem, kdaj velja, da je človek stopil na vrh katere izmed slovenskih gora, kako bodo odgovorne osebe preverjale pristnost pristopa na vrh in kakšne bodo kazni za nepravilen pristop na vrh. Pristop na vrh očaka, 2864 metrov visoko podlago za Aljažev stolp, ima posebno poglavje.