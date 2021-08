Mitja Petkovšek in Sara Isaković o strašnem psihološkem pritisku: Dan največje tekme. Čisti užitek! A le en mali dvom, pa te zlomi

Mitja Petkovšek je bil v tistem položaju, ko so oči naroda uprte vate. Ko od tebe pričakujejo olimpijsko medaljo. In je ena sama napaka dovolj, da ti vzame vse. Položaj, ki lahko zlomi celo tako vrhunske športnike, kakršna je Simone Biles, četudi ji medalj ne manjka, pravzaprav jih ima toliko kot nobena telovadka pred njo. In Naomi Osaka, zmagovalka štirih turnirjev za grand slam, nekoč že številka ena tenisa.