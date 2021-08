Bled za ovinkom: Prolog v Blejski strateški forum

Do Blejskega strateškega foruma je manj kot mesec dni. To naj bi bil prav poseben forum, kot ga še ni bilo v njegovi 16-letni zgodovini. Ukvarjal se bo namreč s prihodnostjo Evrope, kot jo je začrtala Konferenca o prihodnosti Evrope, in naj bi predstavljal enega od vrhov našega predsedovanja Svetu EU.