Če te dni torej Janji Garnbret rečete koza, to ni žalitev! Ne samo da pleza kot kakšna gorska koza, s tem nazivom ji izkažete posebno čast. Sploh, če ga izrečete/zapišete v angleščini: GOAT. Kar pomeni greatest of all times ali po naše najboljša vseh časov. Razumeli? Še vedno pa to ne pomeni, da lahko kar vsaki, ki pride mimo, zabrusite, da je koza. Ne, ta častni naziv je te dni rezerviran za najboljšo gorsko kozo vseh časov.