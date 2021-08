“Javkanje” glasbenika za 8000 evrov

Marko Tolja, hrvaški glasbenik, je razburkal domačo javnost s svojimi zahtevami, ki jih je v medijih razkril razburjeni splitski menedžer Ivan Bubalo. Bubalo je na facebooku napisal, da Tolja nima niti enega hita, njegove zahteve po honorarju pa so nerazumne. »Marko Tolja je lep moški. Marko Tolja je zelo fin in uglajen moški. Marko Tolja poje 15 do 20 let. Marko Tolja ni imel v tem obdobju niti ene pesmi, po kateri bi si ga zapomnili,« je začel svoj napad in ob tem dejal, da Tolja, čeprav je pogost gost hrvaške javne televizije HTV in ga je na njej mogoče videti celo več od nekaterih veliko bolj znanih glasbenikov, ne prodaja vstopnic. Tako je bilo, kot je še zapisal Bubalo, v Splitu pred leti na primer najavljeno praznovanje ob prihodu novega leta, na katerem bi moral nastopiti Tolja, a je bilo na koncu odpovedano, ker, je povedal Bubalo, niso prodali niti ene vstopnice.