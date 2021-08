Ni pa vse samo slabo. Kot je priznal Meads v pogovoru za The Mirror, zaradi svojega videza dobro služi, vsekakor pa je ta zaslužek višji od tistega, ki ga je imel kot gradbenik. Kot dvojnika so ga začeli angažirati pred tremi leti, ko opravlja svoje delo dvojnika, pa zasluži 200 do 500 funtov na dan, kar pomeni tudi več kot 500 evrov, zraven pa se druži še z ljudmi iz sveta zabavne industrije, supermodeli in resničnostnimi zvezdami. »Čudno je, ker nisem slavna oseba, ampak običajen človek,« pravi Meads in dodaja, da so nekateri šli celo tako daleč, da so trdili, da je njegova mama zagotovo imela afero s Pittom in da je Brad Pitt pravzaprav njegov oče. »Po vsem tem, kar se je zgodilo, sem se odločil umakniti s spletnih strani za zmenke in ostati sam. Moja prioriteta so moje hčerke. Res ne iščem svoje Angeline,« je dodal in razkril, da pravega Brada še ni spoznal, a upa, da se bo to nekega dne zgodilo, čeprav ga nima za velikega igralca, se mu pa vseeno zdi, da je velik gospod in družinski človek, s čimer se lahko poistoveti.