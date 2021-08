Popović kazensko prijavil Severino

Milan Popović, srbski podjetnik, ki se z nekdanjo ženo Severino na sodišču bori za skrbništvo nad sinom, se je obrnil na medije, da bi pokomentiral izjave Severininih odvetnikov, da sin Aleksander želi živeti z mamo. »Po mnenju strokovnjakov otroci ločenih staršev v skoraj 100 odstotkih izjavijo, da želijo živeti z mamo in z očetom. Da bi bila oče in mama spet skupaj. Kakršna koli drugačna izjava je plod manipulacije z otrokom enega od staršev,« je Popović izjavil za Kurir in potrdil, da je vložil kazensko prijavo proti Severini, ker naj bi nagovarjala sina, kaj naj reče.