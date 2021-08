Poraz z 0:2 je celo ugoden izid glede na to, kako skromno predstavo je pokazala Olimpija na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo s Santa Claro. Šestouvrščeno moštvo portugalskega prvenstva je bilo boljše, zadetka pa doseglo prek kapetana Carlosa v 14. minuti in branilca Mansuraja v drugi minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa po slabi reakciji ljubljanske obrambe ob kotu. Ljubljančani so se v dodatnih težavah znašli po uri igre, ko je bil zaradi igranja z roko 30 metrov od gola kot zadnji igralec obrambe izključen 34-letni branilec Korun, ki je tako nadaljeval tradicijo, da kljub bogatim izkušnjam na tekmi naredi vsaj eno veliko napako.

Brezidejna Olimpija je bila povsem nenevarna, saj proti golu gostiteljev ni sprožila niti enega strela ter si priigrala zgolj en kot, ki pa ga je slabo izvedel nevidni kapetan Elšnik in nič ni bilo od zadetka iz prekinitve, s katerimi so zlomili Maribor. Edino priložnost za Olimpijo je zapravil Kurež, ki je v kazenskem prostoru zgrešil celo žogo. Santa Clara s šestimi igrivimi Brazilci ter reprezentantoma Japonske (Morita) in Venezuele (Villaneuva) je bila za razred boljša v tehničnem znanju in hitrosti, saj sta celo najhitrejša igralca Olimpije Aldair (pred prihodom v Slovenijo je igral v drugi portugalski ligi) in Boakye v dvobojih z gostitelji delovala počasna. Potem ko se je tekma končala šele 20 minut čez polnoč po slovenskem času, so se Ljubljančani po celonočnem potovanju danes zjutraj vrnili v Ljubljano, v nedeljo pa jih čaka gostovanje v Sežani.

»Tekmec je boljši od nas, zato se mu je bilo težko zoperstaviti. Izid je celo dober za nas, saj smo imeli nekaj sreče, da nismo prejeli še kakšnega zadetka. Imamo aktiven izid, v nogometu je možno vse in dali bomo vse od sebe, da presenetimo v Stožicah,« je po tekmi povedal trener Olimpije Savo Milošević.