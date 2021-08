Luka neobremenjeni

Načelo »kruha in iger« se tako v javni kot zasebni govorici po pravilu omenja kot negativnost. Čeprav bi marsikdo takoj podpisal, da bi bilo tako ves čas. Da imaš denar za preživetje in »nonstop« programe raznih vrst. Vključno z olimpijskimi. Na katerih še vedno sodelujemo. Recimo v košarki. Kar se zdi bistveno. Beda je, ko ti ekipa izpade že v predtekmovanju ali če ji je igrati še eno tekmo za uvrstitev med osmim in devetim mestom. Tako pa tekma za kolajno. V primeru Jugoslavije bi lahko bilo razočaranje, v primeru Slovenije pa bo to senzacija. Ja. Dražen bi šel zadnji napad verjetno sam, vendar pa bi redko kateri igralec po koncu tekme dal tako iskreno enostavno izjavo, kot jo je mladi Dončić. Da mu enostavno ni šlo in je raje podal. S tem je pokazal, da ni obremenjen z lastno podobo, kar pa je osvežilno onkraj mej športa. Za tekmo z Avstralijo ima stavniški hendikep pri 25,5 točke. Odgovorno navijaško menim, da bo šel tokrat čez.