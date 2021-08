Prometna nesreča se je zgodila nekaj po 11.30, ko je 79-letna voznica osebnega avtomobila v krožišču Pesnica napačno zavila na štajersko avtocesto in v napačni smeri vozila do razcepa Dragučova. »Tam je zavila na avtocesto A5 in nadaljevala vožnjo v napačni smeri proti Pernici,« je v današnji izjavi za javnost povedal Miran Šadl s Policijske uprave Maribor.

»Nekaj vozil se ji je uspelo med vožnjo umakniti, nato pa je prišlo do situacije, ko je 27-letna voznica drugega osebnega avtomobila vozila po prehitevalnem voznem pasu, ker je po voznem pasu vozilo tovorno vozilo. Zato se ni uspela umakniti nasproti vozečemu osebnemu avtomobilu in vozili sta čelno trčili,« je dodal.