Košarkarice ZDA so na olimpijskih igrah v Tokiu brez težav premagale izbrano vrsto Srbije. Serijske olimpijske zmagovalke so na poti do sedmega zaporednega naslova v dvorani Saitama premagale Srbkinje za 20 točk. Ženska košarkarska reprezentanca ZDA je na devetih olimpijskih igrah od leta 1984 osvojila osem zlatih medalj. Pred tem je leta 1976 v Montrealu zasedla drugo mesto za takratno Sovjetsko zvezo, leta 1992 na igrah v Barceloni pa je bila tretja.

Prevlado je že vse od začetka dokazovala tudi na današnji tekmi s Srbijo. Američanke so hitro določile močan ritem in praktično že v prvi četrtini, ki se je končala s 25:12, določile zmagovalke. Ob polčasu so prednost pred evropskimi prvakinjami in bronastimi z iger leta 2016 v Riu povečale že na 41:23. Najuspešnejša strelka na tekmi je bila pri Američankah Brittney Grinerg s 15 točkami, prav toliko jih je na srbski strani prispevala v ZDA rojena Yvonne Anderson.

Za zlato medaljo se bodo Američanke v nedeljo pomerile z Japonkami. Slednje na olimpijskih igrah doslej niso imele večjega uspeha, na svetovnih prvenstvih pa imajo srebro iz davnega 1975. Toda tokrat so si zagotovile najmanj olimpijsko srebro, potem ko so odpravile Francijo, srebrno na olimpijskih igrah leta 2012.

Evropejke so dobile prvo četrtino z 22:14, toda v drugi in tretji (27:12, 27:16) so Japonke prišle do dovolj velike prednosti za miren zaključek tekme, na kateri so se vse Japonke vpisale med strelke, najboljša pa je bila s 17 točkami in sedmimi skoki Himawari Akaho. Rui Machida je ob devetih točkah vpisala 18 podaj. Sandrine Gruda je bila najboljša pri Franciji z 18 točkami.

Bron si je že v četrtek zagotovila izbrana vrsta ZDA, dvakratne zaporedne svetovne prvakinje in zlate olimpijke iz let 1996, 2004, 2008 in 2012 so s 4:3 v malem finalu premagale Avstralijo.

Ženska nogometna reprezentanca Kanade je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila zlato kolajno. Kanadčanke, bronaste z zadnjih dveh OI, so v finalu po enajstmetrovkah s 3:2 premagale Švedinje, sicer branilke srebra s prejšnjih iger. Po rednem delu in podaljških je bilo 1:1. Za Kanado je to prvo olimpijsko zlato.

Drugi polfinale med Brazilijo in Južno Korejo so gladko dobile Južnoameričanke, ki so doslej dvakrat osvojile zlato kolajno (2008, 2012), dvakrat pa so bile bronaste (1996, 2000). Južnokorejke so bile enkrat bronaste (1976), četrtič pa so igrale v polfinalu. A slednje danes niso imele možnosti proti Brazilkam, ki so vse tri nize dobile na 16. Fernanda Rodrigues je bila s 17 točkami najboljša pri Braziliji.

Ameriške odbojkarice, pri katerih je bila s 17 točkami najboljša Andrea Drews, se bodo v finalu borile za sploh prvo zlato olimpijsko kolajno v ženski konkurenci. Doslej so trikrat izgubile v finalu (1984, 2008, 2012), dvakrat pa so bile bronaste (1992, 2016). V Tokiu so v skupinskem delu doživele en poraz proti ruskim odbojkaricam, zabeležile pa štiri zmage. V četrtfinalu so ugnale Dominikansko republiko s 3:0. Srbkinje, finalistke zadnjih iger v Riu, bodo skušale v nedeljo v dvoboju za bron priti do druge kolajne na olimpijskih igrah.

Odbojkarice ZDA in Brazilije so finalistke olimpijskega turnirja v Tokiu. Američanke so v prvem polfinalu s 3:0 (19, 15, 23) zanesljivo ugnale srbsko izbrano vrsto, Brazilke pa so prav tako gladko s 3:0 (16, 16, 16) odpravile Južno Korejo.

Francoske in ruske rokometašice v finalu

Rokometašice Francije in Ruskega olimpijskega komiteja so finalistke olimpijskih iger v Tokiu. Francozinje so v polfinalu z 29:27 premagale Švedsko, Rusinje pa Norvežanke s 27:26. Finale (8.00) in tekma za tretje mesto (4.00) bosta v nedeljo.

V prvem polfinalu so srebrne na igrah leta 2016 v Riu in svetovne prvakinje leta 2017 Francozinje tekmo začele sproščeno, tekmicam so v drugi minuti dopustile, da so povedle. Že minuto pozneje so izenačile, a se Švedinje niso dale in si spet priigrale nekaj prednosti. Manj kot sedem minut pred koncem polčasa so nato Francozinje prevzele pobudo in šle na odmor z golom prednosti.

Švedinje so si nato tudi v drugem polčasu dvakrat priigrale gol prednosti, a morale na koncu priznati poraz. Pri Francozinjah je bila najboljša strelka Grace Zaadi Deuna s sedmimi goli, pri Švedinjah pa Johanna Westberg in Jenny Carlson s po šestimi.

Francozinje se bodo za zlato olimpijsko medaljo pomerile z Rusinjami. Branilke naslova so proti Norvežankam, olimpijskim prvakinjam 2008 in 2012, prvi polčas končale s tremi goli prednosti. V uvodu drugega so se Skandinavke približale na en gol, toda nato so Rusinje odgovorile z delnim izidom 5:0 in v 42. minuti povedle z 22:16. Kazalo je, da je tekma odločena, toda borbene Norvežanke so se vrnile v igro, ko je Sanna Solberg Isaksen dobro minuto in pol pred koncem zmanjšala zaostanek na 26:27.

A to je bilo vse, Skandinavke niso več prišle do strela, tako da so se novega finala veselili v ruskem taboru. Pri zmagovalkah je bila z devetimi goli spet najboljša Ana Vjahireva, pri Norvežankah pa z desetimi Nora Moerk. Že pred tem so bila znana tudi mesta od pet do 12, sledile so si Nizozemska, Črna gora, Madžarska, Južna Koreja, Španija, Angola, Brazilija in Japonska.