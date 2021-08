Na KPK so za časnik Delo pojasnili, da na podlagi prijave, ki so jo prijeli maja letos, vodijo postopek v zvezi z odpoklicem izvršnih direktorjev in imenovanjem vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja DUTB Roberta Rožiča. V tem postopku bo KPK preverila tudi okoliščine imenovanj neizvršnih direktorjev oziroma članov upravnega odbora DUTB, ki so bila izvedena v preteklih tednih.

»Postopek je v fazi predhodnega preizkusa, v okviru katerega se preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije, in se na podlagi tega odloči o (ne)uvedbi preiskave. Več informacij v tej fazi postopka ne moremo dati,« so za Delo in nato še za STA zapisali na komisiji.

Predsednik odvetniške zbornice Janez Starman je za Delo ocenil, da glede primera Francija Matoza za zdaj ne vidi konflikta interesov in da bi kvečjemu lahko šlo za zlorabo položaja pri porabi javnih sredstev.

Nekdanji predsednik kadrovsko-akreditacijskega sveta Bogomir Kovač pa je za časnik pojasnil, da s formalnega vidika takšna imenovanja niso sporna, saj je konflikte interesov mogoče omejevati z izločanjem iz postopkov odločanja. »Z moralno-etičnega vidika pa so korupcijska tveganja zelo visoka. Gre namreč za velike interesne povezave in velik politični vpliv,« je dejal.

Matoza je 22. julija za novega neizvršnega direktorja DUTB imenovala vlada. Dan zatem, 23. julija, pa ga je upravni odbor družbe izvolil za predsednika upravnega odbora.

Pred tem je Matoza sredi julija nadzorni svet Luke Koper v novi sestavi na ustanovni seji s šestimi glasovi za in tremi vzdržanimi izvolil za svojega predsednika, za njegovo namestnico pa Nevenko Črešnar Pergar.

Slovenski državni holding (SDH) pa je odvetnika avgusta lani imenoval v nadzorni svet Slovenskih železnic.

Matoz, sicer dolgoletni odvetnik premierja Janeza Janše in največje koalicijske stranke SDS, je ob izvolitvi na čelo nadzornega sveta Luke Koper zatrdil, da dejstvo, da že sedi v dveh nadzornih svetih, ne bo predstavljalo nikakršne ovire in da bo zadeve lahko normalno usklajeval.