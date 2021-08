Slovenski prvak Mura po remiju brez gola proti Žalgirisu ostaja v igri za napredovanje v zadnji krog kvalifikacij za ligo Evropa. Domžale so na gostovanju v Trondheimu doživele polom. Rosenborg je bil boljši s 6:1 in pred povratno tekmo ni več nobenega dvoma o napredovanju Norvežanov. Olimpija se je v boju za konferenčno ligo pozno sinoči merila na Azorih s portugalskim klubom Santa Clara.

Črno-beli so v drugem polčasu pokazali več ambicij v napadu, a pobude v Fazaneriji niso znali kronati z zadetkom. Dobrih dvajset minut pred koncem je trener Ante Šimundža v igro hkrati poslal tri letošnje okrepitve (Škoflek, Lotrič, Lorbek), vendar nihče ni resneje ogrozil nasprotnikovih vrat. Po prvi tekmi je slovensko-litovski dvoboj še povsem odprt in na povratnem obračunu prihodnji teden v Vilni se obeta hud boj za vsako žogo. Zmagovalec se bo v zadnjem predkrogu pomeril s Sturmom iz Gradca in si zagotovil nastop vsaj v skupinskem delu konferenčne lige.

Pol ducata žog v mreži Domžal

Domžale so v Trondheimu, mestu z nekaj več kot 200.000 prebivalci na zahodni obali Norveške, dobile nogometno lekcijo z visokim porazom (1:6) in spoznale, kako velik je zaostanek slovenskega klubskega nogometa za srednjim evropskim kakovostnim razredom. Od prve minute je bilo le vprašanje, kdaj bo najboljši norveški klub Rosenborg, ki je na državnem prvenstvu šele peti, a ima veliko kakovostnejše igralce od Domžal, začel golijado. Norvežani so v tekmo krenili izjemno agresivno, medtem ko se Domžalčani v močnem dežju niso znašli na razmočenem, a odlično pripravljenem igrišču, kjer je bila žoga prehitra za varovance Dejana Djuranovića, ki se je uštel s taktiko.

Obramba Domžal s tremi branilci v zadnji vrsti je bila nebogljena in luknjasta kot švicarski sir. Prepočasna zvezna vrsta, v kateri sta povsem odpovedala igralca z največ tehničnega znanja Jakupović in Ibričić, je bila boječa in vselej je zamujala za korak. Na obeh bokih so imeli Norvežani pravo avtocesto do domžalskega gola, zato sta se med strelce vpisala oba bočna branilca, Šved Anderson in Reiten. Robustni napadalec črnogorske reprezentance Ismailović, ki je bil rojen na Švedskem in je igral za mlajše selekcije te države, je dosegel dva gola ter prisilil Šoštariča Karića v avtogol. Ko je po 18 sekundah drugega polčasa v mreži Domžal počila petarda, je Rosenborg stopil s plina in Domžale so ušle precej hujši katastrofi kot porazu s pol ducata golov. Častni gol gostov je bil izjemno lep zadetek Alića. Povratna tekma v torek ob 20. uri v Stožicah v Ljubljani bo le formalnost.