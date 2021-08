Discipliniranje po esdeesovsko

Včasu, ko je eden od vodilnih članov provladne neonacistične skupine rumeni jopiči in prvi promotor tradicionalnih vrednot Simonitijevega kulturnega ministrstva Urban Purgar tvital, da je Adolf Hitler heroj, je generalni direktor policije Anton Olaj visokim uslužbencem ljubljanske policijske uprave vročeval opozorila pred odpovedjo. Slednje so si zaslužili zaradi posredovanja policije proti tej isti neonacistični skupini na dan državnosti. Posredovanje policije je bilo sicer zakonito in upravičeno, vendar je Olaja zmotilo, da policisti niso že na kraju ukrepali tudi proti nekaterim protivladnim protestnikom, ki so se znašli v konfliktu z neonacisti. Šele naknadno so jim namreč napisali položnice zaradi motenja javnega reda in miru, medtem ko so 13 izmed okoli 20 neonacistov, ki so se vrinili na protivladni protest, aretirali že na kraju in jih odstranili.