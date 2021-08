Sedem umetnikov in akrobatov, štirje glasbeniki, impresivna scenografija in veliko zgodb. To je le nekaj številk sodobne cirkuške predstave na prostem ClimateOfChange, komunikacijske kampanje, ki je namenjena ozaveščanju in opozarjanju mladih o povezavah med podnebnimi spremembami in migracijami. Dogodek soorganizira Platforma SLOGA v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica v okviru projekta Evropska prestolnica kulture – GO! 2025.

MagdaClan je sodobna italijanska cirkuška skupina, v kateri so vsi člani in članice mlajši od 35 let. Njihova predstava se dogaja na prostem in prinaša dramatičen prikaz globalnih procesov. Poplave, taljenje arktičnega permafrosta, dezertifikacija in požari ogrožajo življenje skupnosti po vsem planetu. Predstava kot interpretacija resničnih zgodb na temo podnebnih sprememb in podnebnih migracij je hkrati scenska igra in presunljiv spektakel človeške drame, v kateri so podnebni priseljenci predstavljeni kot prebivalci nekraja. sta