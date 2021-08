Vlagatelje je v minulem tednu močno presenetil kitajski regulator z napovedjo širokega nabora reform za podjetja, ki izvajajo zasebna izobraževanja. Regulator je opozoril predvsem na to, da želi zmanjšati obseg dela za študente s prepovedjo tutorstev ob koncih tedna in praznikih ter prepovedjo ponujanja spletnih ali akademskih tečajev za otroke, mlajše od 6 let. Reforme verjetno izvirajo predvsem iz dejstva, da so bili v zadnjih letih vedno večji pritiski na otroke, da bi morali prej začeti izobraževanje, kot tudi z vidika visokih rasti cen zasebnih tečajev. Posledično so bili starši primorani nameniti vse večji delež prihodka za izobraževanje otrok, po nekaterih podatkih tudi več kot 20 odstotkov. Regulator je tako ocenil, da je sektor »ugrabil kapital«, in podjetjem prepovedal zbiranje sredstev in kotacijo na borzi. Opozorili so tudi, da bodo morale omenjene družbe postati neprofitne organizacije. Novica je močno prestrašila vlagatelje in posledično so nekatera podjetja, ki jih je nova regulacija najbolj prizadela, doživela več kot 50-odstotni padec delniških tečajev. Padajoči delniški tečaji so se hitro prelili tudi v kitajski tehnološki sektor; giganta Tencent in Alibaba sta bila med večjimi investitorji v izobraževalni sektor. Za dodaten preplah in padec delnic kitajskih podjetij so poskrbele tudi špekulacije, da bi se lahko regulatorni pritiski prelili na druge sektorje, predvsem tehnološke. V začetku tedna je regulator med drugim zaradi zavajanja potrošnika s sicer zgolj simbolično finančno kaznijo kaznoval vodilno tehnološko podjetje Tencent. Njihovi podružnici Tencent Music pa je protimonopolni regulator odredil, da mora prekiniti svoje ekskluzivne licenčne pogodbe o avtorskih pravicah, ki so jih pridobili prek nakupa podjetja China Music leta 2016. ETF na kitajski tehnološki indeks je posledično do sredine tedna upadel za 15 odstotkov, skupno pa naj bi kitajska tehnološka in izobraževalna podjetja od februarskih vrhov, ki so jih dosegla na borzi, izgubila že več kot 1000 milijard tržne kapitalizacije. Borzne trge so nekoliko pomirili ameriški tehnološki kolegi z objavo svojih četrtletnih rezultatov. Rezultati so večinoma presegli pričakovanja, nekoliko razočaranja s strani vlagateljev pa je bilo mogoče zaznati pri obetih za prihajajoča četrtletja. Najbolj je presenetilo matično podjetje Googla, Alphabet, ki je v drugem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani doseglo skoraj 200-odstotno rast dobička in 60-odstotno rast prihodkov.

Konec tedna je skupina senatorjev skupaj z Belo hišo dosegla okviren dogovor o infrastrukturnem paketu, vrednem okoli 550 milijard dolarjev, kar je pozitivno vplivalo na tečaje gradbeniških podjetij. Prejšnji petek je za negativno razpoloženje poskrbel Amazon s 7,5-odstotnim padcem tečaja, ki je bil predvsem posledica slabše prodaje od pričakovanj v drugem četrtletju in tudi slabših napovedi prodaje za naslednje četrtletje.