Navdih za upor

PPred letom dni je Slovenija dobila novega nacionalnega junaka – žvižgača Ivana Galeta. S svojimi nastopi je razkril korupcijo, ki se je raztezala od skladišč zavoda za blagovne rezerve do kabineta predsednika vlade. V posle so bila vpletena oblasti lojalna zasebna podjetja, ki so z maskami, rokavicami, elastikami in servietami ekspresno obračala bajne denarje.