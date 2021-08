Po izpadu Maribora se trojica slovenskih nogometnih klubov podaja v nove evropske boje. Mura ni več v igri za ligo prvakov; odslej se bo potegovala za skupinski del lige Evropa. Nocoj bo v Fazaneriji gostoval litovski prvak Žalgiris. Tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo čaka Olimpijo in Domžale. Ljubljančani bodo gostovali sredi Atlantskega oceana, kjer se bodo pomerili s Santa Claro, Domžalčani pa so odšli na Norveško, da bi presenetili Rosenborg.

Mura nocoj stavi na bučno podporo s tribun. Trener Ante Šimundža zagovarja tekmovalen pristop, da bo moštvo na evropskih tekmah pridobilo čim več izkušenj. »Na ravni kluba se učimo, kako je treba delovati na tako velikem odru. Žalgiris je dominanten v litovskem prvenstvu, a sem prepričan, da smo lahko tekmovalni,« je dejal Ante Šimundža . Novinci, ki so med poletjem prispeli v Fazanerijo, so v slabši kondiciji kot večina ekipe, zato vsi ne morejo igrati od prve minute. »Pri tem bomo morali biti potrpežljivi. Novi igralci morajo najprej osvojiti fizične zahteve. Ko bodo pridobili še avtomatizme, bodo lahko izrazili največje kvalitete znotraj ekipe,« je pojasnil Šimundža.

Mura je začetek sezone tako močno podredila Evropi, da v domačem prvenstvu še nima zmage. Prekmurci so za ligo prvakov namučili bolgarskega prvaka, a je na koncu odločila večja kvaliteta Ludogorca. Novi nasprotnik Mure, Žalgiris iz Vilne, ima manj slovito zasedbo, a v primerjavi s slovenskim predstavnikom več izkušenj z evropskega odra. Žalgiris je poletje v celoti posvetil mednarodnemu uspehu, zato je oproščen nastopov v državnem prvenstvu. Litovski prvaki so si dvoboj z Muro priigrali po izpadu iz lige prvakov proti Ferencvarošu, ki je slavil na obeh tekmah.

Santa Clare se bojijo celo velikani

Gostovanje Olimpije pri Santa Clari, ki je lani s šestim mestom v portugalskem prvenstvu dosegla največji uspeh v stoletni zgodovini kluba, ne bo zahtevno le po športni plati, ampak tudi glede logistike. Santa Clara domuje na Azorskih otokih, ki so skoraj na pol poti med Evropo in Ameriko. Pet ur je včeraj trajal polet s posebnim letalom iz Ljubljane na Azore, tudi začetek tekme ob 21.30 bo pozen za slovenske razmere. Na Portugalskem gostovanje pri Santa Clari, ki ima sloves tipične domače ekipe, velja za eno najbolj zahtevnih in se ga bojijo celo velikani Benfica, Porto in Sporting, saj tudi igralna površina na stadionu za 13.000 gledalcev v Ponto Delgadu ni v najboljšem stanju, zato so zelo srečni, če zmagajo z 1:0. Azorska ekipa na račun številnih tujcev iz Južne Amerike, med katerimi je kar devet Brazilcev, premore obilo tehničnega znanja, zlasti v zvezni vrsti in napadu, kar je v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo izkusil makedonski predstavnik Škupi, ki je tekmi izgubil z 0:3 doma in 0:2 v gosteh. Vloga favorita pripada Santa Clari, saj je vrednost njene zasedbe 20 milijonov evrov, medtem ko je Olimpija ocenjena na sedem milijonov.

Zmaga na derbiju proti Mariboru je dobra popotnica za Ljubljančane, ki bodo morali pokazati podobno učinkovitost kot v nedeljo v Stožicah. »Tekmec je zelo kakovosten. Čaka nas podobno težka tekma kot z Mariborom. Za uspeh bo treba ponoviti veliko dobrih stvari, ki smo jih naredili proti vijoličastim. Ekipa se med seboj vse bolj pozna, vsako tekmo napredujemo in moramo biti boljši, kot smo bili proti Mariboru. Cilj je izid, ki nam bo dal upanje, da po povratni tekmi v Ljubljani napredujemo,« je povedal trener Olimpije Savo Milošević, ki ne more računati na Ziljkića (nima pravice nastopa, ker je v prvem krogu tega tekmovanja igral za Borac iz Banjaluke) in najnovejšo okrepitev, Senegalca Lamineja. Nukić kaže znake utrujenosti, Elšnik še ni povsem zacelil poškodbe gležnja, Delamea Mlinar bo nared, potem ko je bil proti Mariboru zamenjan zaradi krčev.