Odločna podpora Afganistancem

Čez dva meseca bo dvajseta obletnica napada na Svetovni trgovinski center v New Yorku. Mi smo na 11. september 2001 pozabili. Otroci, ki so se takrat rodili, so sedaj na fakultetah. Ampak 11. september ni pozabil na nas. Brezhibno izvedena vojaška operacija Osame bin Ladna je zagnala veliko vojno, ki je požgala Bližnji vzhod in naše razumevanje pravic, ki jih uživamo v demokratičnih državah. Ali bolje, smo jih uživali, kot da so samoumevne. Svoboda gibanja, izražanja in pravica do poštenega sodnega procesa niso bile postavljene pod vprašaj s pandemijo, ampak z odgovorom na globalno strategijo bin Ladna.