Likovna dela Lepote korenin in V kraljestvu korenin so nastajale med letoma 2017 in 2021. V okviru Centra za okoljske spremembe in odpornost človeštva (CECHR) je bila umetnica vključena v raziskovalne projekte prek t.i. rezidence.

Sodelovala je pri številnih projektih in raznolikih praktičnih procesih raziskav: vzgoji rastlin, opazovanju rastlin pod mikroskopom, študiju hidroponike in uporabi odpadnega rastlinskega materiala raziskav, iz katerega je izdelovala ročni izdelan papir po novih recepturah. Njen proces dela se je med pojavom nove koronavirusne bolezni spremenil, saj je morala zaradi vsesplošnih omejitev raziskave v rastlinjakih opustiti, dogovorjena razstava na Institutu Jožef Stefan pa je bila zaradi specifičnih razmer v svetu preložena na leto 2021.

Navdih ji pogosto predstavljajo znanstveni izsledki

Rezultat umetničinih raziskav v tem obdobju niso bili le bolj vzdržljiv in obstojnejši papir ter risbe, ki so prikazovale kompleksnost koreninskega sistema temveč tudi svobodna uporaba umetniškega navdiha. Čeprav so navdih za dela pogosto predstavljali znanstveni izsledki, posnetki in dejstva, jih je umetnica vsakič znova likovno nadgradila, je v razstavni zloženki zapisala umetnostna zgodovinarka Nuša Podgornik.

Pretežno okrogle, spiralne in kroglaste oblike likovnih del so vidne v obliki celic in celičnih struktur ter izhajajo iz prereza korenin, kar potrjujejo tudi primeri dokumentarnih posnetkov na razstavi, narejenih z opazovanjem koreninskih prerezov z ionskim mikroskopom Instituta Jožef Stefan. Tu pa se v likovni umetnosti srečamo tudi z ikonografijo simbolike kroga in krožnega gibanja, ki je v evropski tradicijski kulturi vezan na gibanje sonca je še zapisala Nuša Podgornik.

Jean Duncan (1957) je študirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Glasgowu, kjer je opravila tudi podiplomski študij in specializacijo iz načrtovanja in oblikovanja stenskih poslikav - muralov. Od leta 2010 je njeno likovno delo vezano tudi na sodelovanje z znanostjo. Razstava v Galeriji Instituta Jožef Stefan bo na ogled do 6. septembra.