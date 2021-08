Pogosto spregledan košček Slovenije, kjer počasnejšemu koraku običajno sledi tudi umirjen dnevni ritem življenja, je Prekmurje. V pokrajini, kjer vas bodo navdušili štorklje, mlini na Muri ter ravnica in vinorodni grički, vas bodo pričakali sproščeni, prijazni in gostoljubni domačini. Tudi v Panonski vasi, kjer se že osem let učijo in trudijo biti, kot pravi lastnik Matevž Kadiš, pravi turistični delavci. Ne skrivajo želje postati prava butična destinacija, zato znajo goste pritegniti tudi z dodatno ponudbo, ki jo vse bolj ceni tudi domači gost. Seveda so turistični boni v Panonski vasi dobrodošli.

Kadiš, sicer Korošec, pravi, da si iskreno želi biti še bolj podoben Prekmurcu, torej še bolj domač in gostoljuben. Z ekipo zaposlenih zadnji dve leti uspešno kljubujejo covidu-19 in omejitvam, ki jih je epidemija prinesla. Na vprašanje o aktivnosti ministra za turizem se odgovoru izmakne in pove, da politika ne sodi v njihovo vas. »Rekel bom samo, da mi je žal, da je naš minister pozabil, kako se dela turizem.«

Gostje, ki v Prekmurju izberejo Panonsko vas, so aktivni dopustniki. Navadno golfisti ali kolesarji, najde se tudi kakšen, ki izkoristi tišino in se usede ob jezero ter uživa v spokojnem miru okoliških ravnic in odlični ponudbi, tudi kulinarični, ki jo zagotavlja Panonska vas z okolico. »Trenutno je pri nas skupina Angležev, ki podobno kot večina tujih gostov ne morejo verjeti, ko jim razložimo, da zajtrk in vse druge obroke pripravljamo v sodelovanju s štirinajstimi kmetijami v okolici. Goste usmerimo do njih, da si ogledajo, kako živijo, pri njih tudi kupijo izdelke ali si privoščijo kosilo oziroma večerjo,« je povedala Sandra Nemec, ki je v Panonski vasi zadolžena za marketing in, kot v smehu pripomni Kadiš, gostom pričara najboljše od Prekmurja. »Tako kot povsod tudi k nam pridejo gostje, ki iščejo iglo v senu in znajo pokritizirati stvari. Pa vendar lahko rečem, da nam uspe, da se še od tako zahtevnega gosta po koncu bivanja poslovimo z nasmehom na obrazu.«

Panonska toplina in gostoljubje tudi v tradicionalni gradnji hiš

Hiše, v katerih so urejeni apartmaji, so grajene po tradicionalnem prekmurskem izročilu iz opeke z glinenimi ometi. »Poseben čar daje hiškam s trstiko krita streha, toplino v notranjosti pa pričara ročno izdelano masivno pohištvo iz krtačenega lesa. Apartmaji z vsemi pripomočki so moderno opremljeni, da nam v današnjem času lajšajo življenje,« je povedala Nemčeva in poudarila, da butični turizem peljejo v trajnostni turizem s poudarkom na obnovljivih virih. »Tudi gostje spoštujejo željo po varčevanju z energijo, vodo in elektriko. Pred dvema letoma smo uvedli spremembe in pridobili certifikat ekomarjetica, prav tako imamo znak Slovenia Green Accommodation. Predvsem gostje, ki nas najdejo prek Bookinga, to cenijo.«

Panonska vas je idiličen kraj za vse tiste, ki svoj prosti čas radi preživijo aktivno, saj okolica ponuja neomejene sprehode in pohajkovanja, čudovite kolesarske ture, nepozabne urice pa imate možnost doživeti tudi v bližnjih termah ali golf igrišču. Prav tako je vas idilična kulisa za nepozaben poročni obred. »Pred kratkim smo organizirali poročno slavje za par iz Češke in poleg svatov gostili še osem psov večje pasme. Bilo je čudovito,« pove Nemčeva, ki ne pozabi dodati, da imajo poleg samostojnih hišk tudi dve panonski vili, ki sprejmeta do sedem ljudi.

Čeprav je vas po Kadiševih besedah praktično zasedena do konca poletja, pravi, da sta jesen in tudi zima pri njih čudoviti.