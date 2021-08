Garnbretova ni najbolje začela boja za preboj iz kvalifikacij premiernega olimpijskega tekmovanja v športnem plezanju.

V hitrostnem plezanju, gre za preizkušnjo, v kateri se tekmovalke merijo v plezanju na čas na 15-metrski steni s fiksnimi oprimki, je bila zgolj 14. med 20 kvalifikantkami. Njena časa (10,44 in 9,44), tekmovalke so šle na steno dvakrat, sta bila daleč od njenega osebnega in slovenskega državnega rekorda, ki ga je dosegla letos v Villarsu s 7,91 sekunde.

Zato pa je kvalifikacijski popravni izpit z odliko opravila v drugem delu tega uvodnega plezalskega kombinacijskega troboja.

Garnbretova je bila razred zase, saj je na balvanih v enem zamahu, torej prvem poskusu, od prvega do zadnjega oprimka premagala vsako od štirih balvanskih smeri.

Poljakinja Aleksandra Miroslaw, specialistka za hitrost, ki je v hitrostni steni le za stotinko zgrešila svetovni rekord, je bila na balvanih povsem nebogljena.

Skozi današnje kvalifikacijsko sito se bo od 20 tekmovalk prebila zgolj najboljša osmerica, ki se bo v petek merila za premierno olimpijsko zlato v športnem plezanju.

Za končno razvrstitev kvalifikacij kombinacije bo štel zmnožek dosežkov v vsaki od disciplin, hitrosti, balvanov in težavnosti.

Po dveh disciplinah je Garnbretova na prvem mestu s 14 točkami, Miroslawova je druga z zmnožkom 20 točk, predstavnica ZDA Brooke Raboutou je tretja z zmnožkom 24 točk.

Druga slovenska plezalka Mia Krampl po dveh disciplinah zaseda 19. mesto z zmnožkom 252 točk. Po hitrosti je bila 18., preizkušnjo na balvanih je končala na 14. mestu.