Millsova je tudi z drugo flokistko pred petimi leti v Rio de Janeiru osvojila zlato.

Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar sta bili v morju pred otočkom Enoshima drugi. Svetovni prvakinji iz leta 2017 sta zbrali 54 točk, tako kot Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, bronasti že v Riu. A sta bili dvakratni zaporedni evropski prvakinji v regati za medalje šesti, Poljakinji pa četrti, in to je odločilo v boju za srebro.

Članici portoroškega Pirata sta na jadrnici Šavrinka regato za medalje začeli na četrtem mestu in imeli devet točk zaostanka za tretjim in 13 za drugim mestom. Za bon bi morali biti Slovenki pet mest pred poljsko posadko, ki je bila pred zadnjo regato tretja.

Mrakova in Macarolova nista dobro startali v odločilnem plovu. Na prvo bojo sta prišli deveti, sedem sekund za sedmima Poljakinjama, in 12 za petima Francozinjama. V jadranju v krmo sta nato pridobili eno mesto, Poljakinji dve in bili 15 sekund pred njima, Francozinji pa sta ostali šesti z 12 sekundami prednosti.

Na naslednji, tretji in predzadnji obrat, sta šli Slovenki po svoji strani regatnega polja glede na ostale, ter do predzadnjega vmesnega merjenja prišli pred brazilsko posadko na sedmem mestu, štiri sekunde za Francozinjama in 16 za tedaj petima Poljakinjama.

Poljakinji sta zelo dobro opravili z naslednjo stranico, napredovali na četrto mesto in ga ubranili tudi v zadnjem delu do cilja, kjer sta bili tudi pred Britankama na petem mestu. Francozinji sta bili šesti, Slovenki pa, tako kot na zadnjem obratu, sedmi, 44 sekund za Švicarkama Lindo Fahrni in Majo Siegenthaler. Slednji sta z zmago v tej regati v skupnem seštevku prehiteli Slovenki za pet točk in osvojili četrto mesto.

Slovenki tekmovanj na teh olimpijskih igrah nista začeli najbolje, v prvi regati sta bili osmi, uvodni dan pa končali na 14. mestu. Naslednji tekmovalni dan sta pridobili štiri mesta, po šestih regatah sta bili sedmi, po četrtem dnevu sta bili nato peti, po petem pa četrti.

Šesti dan tekmovanj razreda 470 v Enoshimi, kjer so potekali olimpijski boji v jadranju, se je končal z regato za medalje med jadralkami, ki je bila tudi zadnja končna odločitev v jadranju na teh olimpijskih igrah. To je bila tudi zadnja pomembna tekma v tem razredu in v takem formatu tekmovanja, saj bodo v naslednjem ciklu olimpijade z igrami v Parizu leta 2024 posadke v 470 preoblikovane tako, da bodo na jadrnicah mešane ekipe.

To je tako tudi konec nekega obdobja v slovenskem jadranju, ki sta ga zaznamovali prav Tina Mrak in Veronika Macarol, v zadnjem desetletju najboljši slovenski jadralki. Pred igrami v Tokiu sta bili osredotočeni le v svoj zadnji nastop v tem razredu in o nadaljnjih načrtih javno nista želela govoriti. Tudi ne o možnosti, da bi denimo Mrakova sestavila novo posadko, v katero bi pritegnila kakšnega jadralca ter nadaljevala s tekmovalnim olimpijskim jadranjem.

V tem razredu je bilo največ slovenskih nastopov na olimpijskih igrah doslej, enajst, po osamosvojitvi pa se še ni zgodilo, da v slovenski olimpijski reprezentanci na poletnih igrah ne bi bilo slovenskih jadralcev. Edine slovenske medalje v tem športu je osvojil Vasilij Žbogar. Srebrn je bil na prejšnjih olimpijskih igrah pred petimi leti v Riu v razredu finn, v laserju pa je bil drugi v Pekingu leta 2008 in tretji leta 2004 v Atenah.

Prav v Atenah sta se v razredu odličju najbolj približali Klara Maučec in Vesna Dekleva Paoli na četrtem mestu. Tina Mrak in Veronika Macarol sta bili šesti na prejšnjih olimpijskih igrah v Riu. Tam sta bili ves čas v boju za odličje. V zaključni regati za medalje sta zmagali, vendar ju je pritožba japonske posadke in posledično diskvalifikacija v eni izmed zaključnih regat prej oddaljila od zmagovalnega odra.

Tudi v naslednjih letih sta nizali izvrstne dosežke in odličja na velikih tekmovanjih, le letos sta na obeh prvenstvih, svetovnem in evropskem, ostali brez regate najboljše deseterice za medalje. A sta bili drugi na prejšnji regati, ki je za svetovni pokal štela še pred pandemijo ter je na začetku leta 2020 potekala v Miamiju.

Dvakratni evropski prvakinji v Bourgasu 2018 in Aarhusu 2015 sta bili še bronasti na SP v Solunu 2017, tretji mesti pa sta osvojili tudi na EP na Palmi de Mallorci leta 2016 in v Atenah leta 2014. To ju je vpisalo na seznam najuspešnejših slovenskih jadralskih posadk doslej.