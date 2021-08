Ko smo že mislili, da so družbeni mediji dosegli svoj vrhunec, je pandemija odprla nova obzorja. Enako velja za spletno nakupovanje in številna podjetja so morala praktično čez noč spremeniti svoj poslovni model in svoje poslovanje digitalizirati, da so še naprej dosegala uspehe. Tehnološkim velikanom je uspelo, njihov poslovni model se je le še okrepil. Tako je Facebook zrasel za 29 odstotkov v pičlih štirih mesecih, Amazon za 63 odstotkov in Shopify za neverjetnih 116 odstotkov. Na drugi strani so tradicionalni mediji doživeli silovit padec v vrednosti, čeprav so imeli eno izmed najpomembnejših nalog stoletja.

Smo v Sloveniji sledili enakim trendom? So zagonska podjetja upravičila svoj sloves agilnosti in pivotiranja? Kakšno vlogo so pri tem odigrala družbena omrežja in kakšno tradicionalni mediji? Odgovore na ta vprašanja bo ponudil dogodek v Digitalnem središču Slovenije, ki se bo začel ob 14. uri. Program je razdeljen na štiri sklope. V prvem se bodo razpravljavci ukvarjali z vprašanjem, ali je pandemija priložnost za razvoj posla. V drugem bodo obravnavali strategije in modele preboja v medije, v tretjem bo na vrsti okrogla miza o vlogi medijev pri preboju podjetnikov, zadnji pa je namenjen mreženju.

Dogodek je brezplačen, potrebna je predhodna najava: preko zooma tukaj in v živo v Digitalnem središču Slovenije tukaj.