Film, od katerega te ne prežene niti dež

Jesen je, meglena in vlažna, in gozdno pobočje je tako strmo, da je kar strašljivo gledati moškega, ki se ga oklepa v nerodni bundi, in pse, ki frenetično drvijo sem in tja po nekakšnih navodilih v piemontščini, ki je z italijanščino v hudo ohlapnem razmerju. Ko začne psička vznemirjeno cviliti in kopati, se moški prebije do nje, jo odrine in previdno izgrebe tartuf. Slavni beli tartuf iz Albe.