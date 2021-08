Festival Seviqc Brežice je sinonim za oživljanje stare glasbe v Sloveniji, ob tem pa povezuje še kulturno dediščino in kulturni turizem. Letošnja edicija se začenja v soboto v dvorani gradu Brežice, ko bosta nastopili španski skupini Amystis in Ministriles de la Reyna. Poslušala se bo glasba Tomasa Luisa de Victoria oziroma obdobja zlate dobe Španije, tudi dela neznanih španskih polifonistov. Že deset let se oba ansambla posvečata španski glasbeni dediščini, ki je v veliki meri še vedno skrita v arhivih po svetu, sploh v arhivih ameriških katedral.

Od renesanse do sodobnosti

V Hudičevem turnu pri gradu Soteska v občini Dolenjske Toplice bo naslednji dan nastopil italijanski umetnik Fabio Antonio Falcone, specialist za renesančni in zgodnjebaročni repertoar. Zanima ga predvsem italijanska glasba na klaviaturah iz šestnajstega stoletja, pa tudi vokalni in inštrumentalni repertoar. Igral bo na clavicytherium, ottavino in čembalo, in sicer iz renesančne zbirke za glasbila s tipkami oziroma z deli Andree Antica ter Marca Antonia Cavazzonija. Žal je koncert že polno zaseden.

Še pa bo prostora za obiskovalce na naslednjih koncertih. Devetega avgusta na gradu Bogenšperk nastopi nizozemski Butter Quartet. Zasedbo so ustanovili na Haaškem kraljevem konservatoriju, danes slovijo po prodornih živih (in komentiranih) izvedbah, ki se skušajo približati izvajalskim praksam s konca 18. in začetka 19. stoletja. Na večeru Glasba med prijatelji bodo izvajali glasbo mojstrov dunajske klasike – Vanhala, Haydna in Mozarta.

Trinajstega avgusta pa v dvorani gradu Brežice nastopi ugledna španska violinistka Adriana Alcaide. Preizpraševala se bo o pomenu koncepta svobode, tako v baroku kot v sodobnosti, pri tem pa se bo naslanjala na Bacha, Matteisa, von Biberja in lastne improvizacije. Prodorna glasbenica je ustanovila Symbiotic Ensemble in Follia Project, poleg tega je glasbena direktorica in osrednja izvajalka skupine Händel and Friends pri Auditori Educa.

Šestnajstega avgusta bo na Bistriškem gradu v Slovenski Bistrici nastopil nizozemski trio Scaramuccia. Gre za komorno zasedbo, ki je specializirana za revitalizacijo evropskega inštrumentalnega repertoarja z začetka 18. stoletja, predstavili pa bodo novoodkrite sonate za violino in continuo Johanna Georga Pisendela, enega največjih violinistov 18. stoletja, ki so ga cenili tudi veliki mojstri Bach, Telemann in Vivaldi.