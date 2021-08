Ruska ekipa je na prvi današnji tekmi s 3:0 odpravila Kanado. Olimpijski prvaki 2012 so v prvem nizu tekmecem, ki se doslej lahko najbolj pohvalijo s četrtim mestom leta 1984, pustili 21 točk, v drugem 28, v tretjem pa 22. Dmitrij Volkov in Maksim Mihajlov sta bila najboljša ruska odbojkarja s 15 oziroma 14 točkami, enak izkupiček sta pri Kanadi imela John Gordon Perrin in Ryan Sclater.

Brazilci, ki branijo naslov olimpijskega prvaka, sicer pa so bili zlati še 1992 in 2004, so še lažje odpravili Japonce, ki so dvakrat dosegli po 20 točk, enkrat pa 22. Yoandy Leal Hidalgo je pri Brazilcih prednjačil s 16 točkami, 13 jih je dodal Wallace de Souza. Zuki Ishikawa je bil s 17 točkami najboljši pri Japonski, ki se je leta 1972 veselila olimpijskega zlata.

Tesna zmaga Argentine proti Italiji

Precej bolj izenačen je bil obračun Argentine in Italije. Italijani, ki so branili srebro (drugi so bili tudi 1996 in 2004), so prvi niz dobili na 21, nakar so Argentinci dobili naslednja dva na 23 in 22, sledil je nov udarec Italije, ki je v četrtem nizu tekmecem dovolila le 14 točk, v odločilnem nizu pa so Južnoameričani, ki so bili bronasti leta 1988, zmagali s 15:12.

Facundo Conte z 19 in Ezequiel Palacios z 18 točkami sta bila najboljša pri Argentini, za katero je igralec slovenskih korenin Cristian Poglajen dosegel štiri točke. Italija je imela razpoložena moža v Osmanyju Juantoreni (22 točk) in Alessandru Michielettu (21), a to ni bilo dovolj.