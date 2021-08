Avstralci so zaostajali po prvi četrtini z 18:22, a nato v drugi prevzeli pobudo in v polčas stopili s prednostjo 39:33. V drugem delu so svojo prednost povečevali, zadnjo četrtino so dobili s kar 28 točkami razlike (37:11). Za Avstralijo je kar pet igralcev doseglo dvomestno število točk, prvi strelec pa je bil Patty Mills z 18 točkami. Za Argentino je 16 točk dosegel Nicolas Laprovittola.

Košarkarji iz dežele tam spodaj so si tako zagotovili polfinale v nasprotni polovici žreba od Slovenije, kjer so danes napredovali tudi Američani. Ti so pred tem z 91:85 (19:21, 43:43, 69:63) premagali Špance. Avstralija in ZDA se bosta srečali ob 6.15 v četrtek, medtem ko bo Slovenija igrala proti Franciji ob 13. uri.

Z današnjimi porazi so se od mednarodne košarke poslovili nekateri veterani v španskih in argentinskih izbranih vrstah. Pri 41 letih je tako svojo zadnjo reprezentančno tekmo odigral argentinski center Luis Scola, za Španijo pa brata Gasol - Marc in Pau. »Čutim izjemno veselje za vse to, kar mi je uspelo doseči s to reprezentanco,« je po tekmi z ZDA za španski COPE dejal 41-letni Gasol.