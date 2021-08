Prava drama se je včeraj v jutranjih urah odvijala na novomeških cestah, končala pa se je z dvema ranjenima policistoma, od tega enim huje. Prometna policista sta med kontrolo prometa okoli 5.20 na avtocestnem počivališču Starine blizu Otočca zaradi nezanesljive vožnje s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljala voznika osebnega avtomobila volkswagen passat. Toda voznik signalov ni upošteval, prav nasprotno, še pospešil je in z vijugavo vožnjo odbrzel naprej. Policista sta takoj obvestila novomeški operativni komunikacijski center, ta pa naprej še druge policiste na terenu.

Patrulja v Novem mestu se je takoj odzvala na sporočilo in svoje vozilo ustavila na Andrijaničevi cesti, kjer bi lahko iz smeri avtoceste pripeljal »razposajeni« voznik. Policista sta izstopila iz vozila, da bi lahko čim prej pripravila sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil. In res, takrat je z nasprotne smeri pridrvel voznik passata. Ker vozila ni mogel več obvladovati, je trčil v robnik. Vozilo je začelo bočno drseti, nato je najprej čelno trčilo v policijski avto, potem pa ga je tako nesrečno odbilo v oba policista, da je eden od njiju ostal ukleščen pod vozilom in se huje poškodoval, je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto.

Stari znanec policije

Poškodovanima policistoma so kolegi in občan, ki je bil v bližini, takoj priskočili na pomoč. Posredovali so tudi gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja ter pomagali policiji in reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb. Po neuradnih podatkih naj hudo ranjeni policist, ki so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, ne bi bil v smrtni nevarnosti. Drugi policist je bil lažje poškodovan, 25-letni povzročitelj nesreče z območja Krškega in njegov sovoznik pa sta jo odnesla brez poškodb.

Izkazalo se je, da je 25-letnik, ki za nameček nima veljavnega vozniškega dovoljenja, že stari znanec policije. Po podatkih Drenikove so ga že 33-krat obravnavali zaradi različnih cestnoprometnh kršitev, med drugim je bil sedemkrat za volanom pod vplivom alkohola. Tudi tokrat je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato so zanj odredili strokovni pregled, mu odvzeli prostost in ga pridržali. O prometni nesreči so obvestili tudi preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko. Policisti okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.