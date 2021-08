V vodstvu sta ostali Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre (37 točk); Millsova je z drugo flokistko pred petimi leti v Rio de Janeiru osvojila zlato.

Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, dvakratni zaporedni evropski prvakinji, sta napredovali na drugo mesto in imata 42 točk.

Na tretje mesto sta nazadovali Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar (31). Svetovni prvakinji iz leta 2017 imata 46 točk. Četrtouvrščeni članici portoroškega Pirata imata tako še nekaj možnosti za odličje, saj zadnja regata najboljše deseterice šteje dvojno.

Po prisilnem dnevu premora, v ponedeljek v Enoshimi ni bilo jadranja zaradi prešibkega vetra, so danes na regatnem polju Zushi nadaljevali s tekmovanji.

Tina Mrak in Veronika Macarol sta v deveti, uvodni regati današnjega dneva zasedli drugo mesto ter s petega napredovali na skupno četrto mesto. Pred desetim plovom sta za tretjim mestom, ki ga je imela tedaj v rokah francoska posadka, zaostajali deset točk.

Argentinska jadrnica, ki je sicer prva prečkala ciljno črto, je bila diskvalificirana. Zmagali sta letošnji svetovni prvakinji, Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina.

Slovenki sta sicer začeli nekoliko v ozadju, z osmega in sedmega mesta na prvih obratih sta napredovali na peto in tretje ter bili potem drugi na zadnjem merjenju, v cilj pa sta prišli le štiri sekunde za Špankama.

Tudi desete regate Slovenki nista začeli v ospredju. Deveti sta bili na prvih dveh bojah, pri tretjem merjenju pa sta bili že peti, 38 sekund za vodilno brazilsko posadko. Tedaj sta izbrali svojo stran regatnega polja, pridobili štiri mesta in prehiteli Francozinji. A sta posadki že na naslednjem merjenju časa zamenjali mesti.

Francozinji sta do predzadnjega obrata napredovali na četrto mesto, Slovenki pa sta padli na sedmo in tam ostali do ciljne črte, od francoskih tekmic na četrtem mestu ju je ločilo le 14 sekund. Zmagali sta Brazilki Fernanda Oliviera in Ana Barbachan z 59 sekundami prednosti pred Slovenkama.

Zelo slab dan pa je za Agnieszko Skrzypulec in Jolanto Ogar. Poljakinji sta bili v obeh regatah na 15. mestu, ena izmed teh dveh uvrstitev se jima kot najslabša sicer črta iz skupnega seštevka, a sta s tem zapravili lepo prednost, ki sta jo imeli pred tem. Od prve do sedme regate sta bili na skupnem prvem mestu, potem pa padli najprej na drugo, sedaj pa še na tretje mesto.

Prav nasprotno pa sta jadrali Slovenki. V prvi regati sta bili osmi, uvodni dan pa končali na 14. mestu. Naslednji tekmovalni dan sta pridobili štiri mesta, po šestih regatah sta bili sedmi, po četrtem dnevu pa peti.

V sredo je ob 8.33 po slovenskem času v Enoshimi na programu zadnji plov za medalje, ki šteje dvojno.