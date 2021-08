Dogodki na festivalu Overjam 2021 bodo potekali na treh osrednjih koncertnih prizoriščih: na Maverjevem odru – odru, ki so ga poimenovali po pokojnem koncertnem organizatorju, glasbenem novinarju in uredniku glasbenih fanzinov Sandiju Mavru, ki je bedel nad prvimi petimi edicijami festivala, na koncertnem odru na Sotočju, ki so ga poimenovali Sound system on the beach, ter na plesišču Dancehall. Izvajalci Jah Mason, Jamaram meets Jahcoustix, Hi-Shine in Smetnaki bodo nastopajoči prvega dne, vrhunec pa se bo zgodil z nastopom legende Dub FX oziroma Benjamina Stanforda, uličnega izvajalca, snemalca, skladatelja in producenta. Zapletene in impresivne skladbe sestavlja skozi različne vokalne tehnike in snemalne naprave, nato pa skozi računalniške manipulacije ustvarja večplastno zvočno podobo.

Veliki finale v soboto

Drugi večer festivala se bo končal z reggae legendami – Anthonyjem B in zasedbo Africa Unite, med nastopajočimi pa bodo tudi Downbeat Syndicate, Rekall in Raggalution. V soboto, 7. avgusta, bo veliki festivalski finale: nastopili bodo Gentleman, Raymond Wright in Piero Dread, Tadiman, Red Five Point Star ter Ital in Action, v katerem sodelujejo Forelock, Attila, The Living Harmonies, Quartiere Coffee, Shak Manaly, Tizla, Puppa Giallo, Ashraff 30, Galup in Dejah.

Pozno v noč se bodo udeleženci festivala lahko zabavali na območju Dancehall, kjer se bo lahko plesalo, za zvočno podlago pa bodo skrbeli Northern Lights in Dancehall Paradise, na območju, namenjenem »dub glasbi«, pa bo Warrior Charge Sound System gostil nekatere stare znance festivala – Asher Selector, Roots In Session, Dubtafari, Haris Pilton, Freedom Fighters in druge.

Organizatorji so poskrbeli še za mnogo drugih aktivnosti ob poslušanju reggae glasbe, denimo večjezične ustvarjalne in športne delavnice na OverJam4Kidz, na tako imenovani univerzi Overjam pa bodo ob poznopopoldanskem času na novem prizorišču Conscious arena predavanja ali okrogle mize, ki jih bosta vodila Ellen Köhlings in Pete Lilly, urednika nemške revije Riddim. Anthony B bo z njima 5. avgusta, Jah Mason bo gost 6. avgusta, 7. avgusta pa bosta kramljala z Northern Lights. im