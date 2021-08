Literarna zgodovinarka Darja Pavlič je v obrazložitvi nagrade zapisala, da so Jesihovi verzi »Hudo je ležat / ves bolan bled in / bohinj, sladko pa je / do poldneva v postelji zavaljen // brat in sestra« praktično ponarodeli. Največ pozornosti pa je pritegnila njegova zbirka s preprostim naslovom Soneti. Izšla je leta 1989, brali so jo celo potniki na ljubljanskih mestnih avtobusih, medtem ko so literarni zgodovinarji v njej prepoznali edini pravi primer slovenskega pesniškega postmodernizma, so sporočili iz Hiše kulture Celje.

Sonetom so štiri leta kasneje sledili Soneti drugi, tem pa nove in nove zbirke. Jesihovo raziskovanje pesniške svobode je nov vrhunec doseglo leta 2017 z zbirko Maršal, v kateri je duhovito razgalil odnos Slovencev do neimenovanega maršala.

Leta 1972 je izšla Jesihova prva pesniška knjiga z naslovom Uran v urinu, gospodar!. Obveljala je za reprezentativen primer slovenskega ludizma, neoavantgardizma in modernizma. Nekaj let kasneje je Taras Kermauner, natančen opazovalec premikov v tedanji slovenski poeziji, v Jesihu prepoznal povsem nov tip pesnika, ki je še najmočneje, vendar samo delno povezan s Šalamunom. Razglasil ga je za retorja, ki »uživa v besedah, manj ali celo nič v tistem, kar pomenijo«.